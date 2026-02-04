Arte: de Beato Angelico a contemporáneos, muestras en Italia

MILÁN - En el marco de los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026, el Palazzo Reale inaugura el 3 de febrero la gran retrospectiva "Los Macchiaioli", curada por Francesca Dini, Elisabetta Matteucci y Fernando Mazzocca. La muestra, abierta hasta el 14 de junio, permite comprender las razones y la evolución de este breve pero intenso movimiento que revolucionó la pintura italiana del siglo XIX. El recorrido reúne más de 100 obras —entre ellas, trabajos de Silvestro Lega, Telemaco Signorini y Giovanni Fattori— organizadas en nueve secciones.

También en el Palazzo Reale, en la Sala de las Cariátides, del 7 de febrero al 27 de septiembre se presenta "Las alquimistas", la nueva y monumental exposición de Anselm Kiefer, curada por Gabriella Belli. Nacida de un proyecto iniciado en 2023, la muestra reúne más de 40 grandes lienzos concebidos especialmente para dialogar con Milán, ciudad donde transcurrió la juventud de Caterina Sforza, científica y líder militar, autora de un raro manuscrito que reúne más de 400 recetas entre medicamentos y fórmulas alquímicas.

Por su parte, Nonostante Marras acoge del 5 al 28 de febrero, también en ocasión de los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026, la muestra "Stefano Cigada. Las fracturas del tiempo", curada por Francesca Alfano Miglietti. El recorrido presenta 40 fotografías en blanco y negro, de gran formato, de estatuas clásicas que reconstruyen para el público el vínculo entre tiempo, movimiento y resiliencia, poniendo en diálogo la inmovilidad de la piedra con la energía vital del deporte.

TURÖN - El 6 de febrero se inaugura en los Museos Reales de Turín la muestra dossier "Beato Angelico en los ojos de Bartholom„us Spranger. Juicios Finales en comparación". Abierta hasta el 3 de mayo, la exposición propone por primera vez un confronto directo entre la invención iconográfica elaborada por Beato Angelico hacia 1425-1428 para la representación del Juicio Final —en la célebre tabla hoy conservada en el Museo de San Marcos— y la obra perteneciente a las colecciones de la Galería Sabauda, realizada por el pintor flamenco Bartholom„us Spranger entre 1570 y 1571 para el papa Pío V.

BOLONIA - En el MAMbo - Museo de Arte Moderno de Bolonia, del 5 de febrero al 3 de mayo, se presenta la primera gran retrospectiva en Italia dedicada a John Giorno, poeta y performer de presencia escénica magnética y una de las figuras más radicales y visionarias de la cultura contemporánea.

Titulada "John Giorno: The Performative Word" y curada por Lorenzo Balbi, la muestra recorre la práctica multifacética del artista a través de distintos núcleos de obras, documentando cómo Giorno valorizó el lenguaje poético en sus dimensiones plásticas, relacionales y performativas.

SACILE (PD) - El Palazzo Ragazzoni alberga del 6 de febrero al 12 de abril la exposición "Alberto Biasi y el dinamismo en el arte contemporáneo", dedicada a uno de los protagonistas de la neo-vanguardia italiana y cofundador del Grupo N. Junto a las obras de Biasi, el recorrido incluye trabajos de algunos de los artistas más influyentes del arte óptico internacional, como Victor Vasarely, Julio Le Parc, Horacio García Rossi, Francisco Sobrino, Hugo De Marco, Gianni Colombo, Getulio Alviani, además de Jorrit Tornquist, Umberto Mariani, Claudio Rotta Loria y Josef Albers.

ROMA - "Antonio Scordia. Un homenaje", curada por Giovanna Caterina de Feo, se presenta en la Mucciaccia Gallery del 7 de febrero al 9 de marzo. Las 21 obras expuestas, distribuidas en los dos niveles de la galería, reconstruyen la trayectoria artística de Antonio Scordia (1918-1988), figura central aunque hoy poco conocida de la pintura italiana de la segunda mitad del siglo XX. Hasta el 2 de mayo, el Instituto Cervantes acoge la muestra "Esteban Vicente. El pintor de la realidad" (1903-2001), curada por Ana Doldán de Cáceres, centrada en la importancia de la luz y el color en la investigación del artista. El proyecto presenta 33 obras realizadas entre 1950 y 1997, cedidas en préstamo por el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. (ANSA).