Arte: De Casanova a D'Agostino, las muestras destacadas

“Antonio D'Agostino. Imágenes Fluxus - Fotografías de la década de 1970” es el título de la exposición que rinde homenaje al artista experimental Antonio D'Agostino (1938-2025), del 30 de agosto al 30 de septiembre en el Palazzo del Fulgor, en Rímini. Curada por Carmelita Brunetti, con la colaboración de Marco Leonetti, la muestra explora la obra del artista que documentó fotográficamente la energía revolucionaria del movimiento Fluxus.

La exposición presenta importantes vídeos de la década de 1960 y algunas obras más recientes, junto con aproximadamente 40 fotografías en blanco y negro de varios tamaños que capturan momentos icónicos con protagonistas como Nam June Paik, Charlotte Moorman, Giuseppe Chiari, Takako Saito, Joe Jones, Geoffrey Hendricks y otras figuras destacadas del arte de vanguardia.

En Bari, del 24 al 31 de agosto, se celebrará la cuarta edición de la exposición “Il mattino ha Lory in bocca”, curada por Francesco Paolo Del Re. Esta experiencia artística compartida, pública, relacional y participativa contará con la participación de 60 artistas. Las obras podrán admirarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los balcones y en el cruce de Madonnella, entre Via Dalmazia y Via Spalato.

En Venecia, en el Museo Palazzo Mocenigo, del 29 de agosto al 2 de noviembre, se inaugura la exposición “Casanova 1725-2025: El legado de una leyenda a través de la historia, el arte y el cine”, curada por Gianni de Luigi, Monica Viero y Luigi Zanini.

Concebida para conmemorar el 300 aniversario del nacimiento de Casanova, la exposición reconstruye el personaje a través de la historia (mediante la exhibición de algunos documentos de la colección del entusiasta de Casanova, Aldo Rav…, ubicada en la Biblioteca Correr), el arte (con obras y pinturas de la época, incluyendo un retrato de Casanova atribuido a Pietro Longhi) y el cine (con un enfoque en la obra maestra de Federico Fellini, Casanova, de 1976, a través de bocetos de decorados y vestuario de la colección Cirulli, obras de Danilo Donati y el vestuario original, realizado y conservado por Sartoria Teatrale Farani).

Del 29 de agosto al 24 de septiembre de 2025, Crea - Cantieri del Contemporaneo presenta la exposición “Cine estático”, curada por la artista y fotógrafa internacional Danila Tkachenko junto con Slavica Veselinović y organizada por la asociación Art-Icon en colaboración con el Festival de Cine de Venecia. Más de 160 artistas internacionales, entre ellos Jon Rafman, Antoine d'Agata, Roger Ballen, Lars von Trier, Mark Seliger y Graziano Arici, exploran los límites entre las imágenes en movimiento y las estáticas, generando una nueva percepción del tiempo, el espacio y la narrativa visual.

Por último, la decimotercera edición del Festival de Fotografía de Ragusa, concebida y dirigida por Stefania Paxhia, arranca el 28 de agosto. El tema de este año es “Más allá de las apariencias”.

Bajo la dirección artística de Massimo Siragusa, el festival presenta obras de Jessica Backhaus, Stefano De Luigi, Charles Fréger, Maria Lax, Maud RalliŠre, Alessia Rollo, Johannes Seyerlein y Cristina Vatielli.

Las obras se exhibirán en diversos espacios de la ciudad: Ibla, el barrio más antiguo de la ciudad, se transformará durante el festival en una auténtica plataforma expositiva, que abarcará edificios emblemáticos —Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca y el Auditorio San Vincenzo Ferreri— y espacios cotidianos, como el Giardino Ibleo. (ANSA).