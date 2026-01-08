Arte: de la abstracción geométrica de Carla Accardi a la Sibila de Zampieri

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO 8 ENE - El arte inclusivo de Morella se fusiona con el deporte, su exploración de la figura de la Sibila, comenzando con una obra maestra de Domenichino, y el estudio del oro y la plata de Carla Accardi, así como la tradición de la joyería siciliana: estas son algunas de las exposiciones de esta semana en Italia.

En Cortina D'Ampezzo, en la Lagazuoi Expo Dolomiti, del 3 de enero al 5 de abril, se exhibirá la exposición de Fulvio Morella, "Cortina di Stelle". Es el capítulo final del proyecto "Los límites no existen", que celebra los lugares emblemáticos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Curada por Sabino Maria Frass…, la exposición presenta 36 medallas, esquís, recuerdos de René De Silvestro, Moreno Pesce y Francesca Porcellato, y obras multisensoriales en braille con forma de estrella, madera y tela.

Hasta el 13 de abril, la Galería de Arte Ikonos presenta la exposición "Un Visionario en Altura - N vijionar s” alalt" del fotógrafo de Cortina d'Ampezzo, Stefano Zardini, en el marco de las Olimpiadas Culturales Milán Cortina 2026.

Lugares, sonidos y silencios, pero sobre todo, hombres y mujeres de montaña, son el núcleo de este proyecto, dividido en una trilogía, cada pieza con una atmósfera y un enfoque visual diferentes, pero con un hilo conductor: el pensamiento visionario de Zardini.

La exposición, que comienza el 27 de enero, continuará en el Museo Lumen de Fotografía de Montaña en Plan de Corones y luego viajará a Milán a partir del 12 de febrero a la Fabbrica del Vapore.

En Verona, la Galleria dello Scudo acoge la exposición "Carla Accardi Oroargento. Pintura 1964-1965", en colaboración con el Archivo Accardi Sanfilippo, hasta el 28 de marzo.

Por primera vez, la exposición reúne lienzos de gran formato de la colección de la artista, que reflejan una de las etapas creativas más intensas de su carrera, en la que el oro y la plata se convierten en vehículos de luz, materiales que interactúan con el espacio circundante.

En Palermo, la exposición "La Edad del Oro. Joyería siciliana entre los siglos XVII y XIX. Obras, objetos de colección y contextos para la orfebrería contemporánea", curada por Sergio Intorre y Roberta Cruciata, se exhibe hasta el 24 de mayo en Villa Zito.

La muestra presenta piezas de los siglos XVII al XIX, la mayoría de las cuales provienen de una colección privada siciliana. Fueron elaboradas por los maestros orfebres de la isla, todas con un estilo inconfundible, pero sus señas de identidad se remontan solo a la segunda mitad del siglo XVIII.

En Piacenza, la figura profética femenina de la Sibila y su profunda conexión con el arte son el tema central de la exposición "Sibilas. Voces más allá del tiempo, más allá de la piedra", curada por Antonio Iommelli, que se exhibe hasta el 3 de mayo en el Palacio Farnese.

La muestra se centra en la Sibila de Cumas de Domenico Zampieri, conocida como Domenichino, una obra maestra del siglo XVII cedida por la Galería Borghese de Roma que encarna la interpretación clásica de la profetisa. La obra dialoga con el arte contemporáneo gracias a la presencia de ocho esculturas sibilinas del artista piacense Christian Zucconi.

En Alessandria, hasta el 16 de marzo, la Sala de Ventas de Arte presenta "Ignazio Gardella. Diseñando la Ciudad", una exposición que celebra a una de las figuras más importantes de la arquitectura italiana del siglo XX, figura central del racionalismo, 120 años después de su nacimiento.

Curada por Emanuele Piccardo, la exposición explora 17 proyectos de Ignazio Gardella en Alessandria, Milán, Génova y Venecia. Se presentan documentos originales, fotografías, dibujos y bocetos, junto con una campaña fotográfica creada específicamente para la exposición por Marco Introini y Emanuele Piccardo, junto con fotografías históricas de Gabriele Basilico.

