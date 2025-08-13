Arte: De las fotos de Gardin a las obras de Hiroshige

Además, numerosos museos, parques arqueológicos y sitios culturales estatales (incluidos castillos, abadías, complejos monumentales, villas y jardines) permanecerán abiertos el 15 de agosto.

En Perugia, hasta el 28 de septiembre, la Galleria Nazionale dell'Umbria acoge la exposición "Gianni Berengo Gardin fotografía el estudio de Giorgio Morandi", curada por Alessandra Mauro.

El público tendrá la oportunidad de adentrarse en el estudio de uno de los artistas más importantes del siglo XX a través de la mirada de Berengo Gardin, el maestro de la fotografía fallecido la semana pasada. La exposición, que también estará abierta el 15 de agosto, presenta 21 de las imágenes más significativas del fotógrafo, tomadas en 1993, cuando recibió el encargo de documentar los lugares donde trabajó el gran pintor.

En Brescia, en el Museo Santa Giulia, la muestra "Joel Meyerowitz. Sense of Wonder Fotografía 1962-2022" se exhibe hasta el 24 de agosto y permanecerá abierta, como de costumbre, hasta mediados de agosto. Curada por Denis Curti, la exposición reconstruye la carrera completa del fotógrafo estadounidense, desde la década de 1960 hasta la actualidad, a través de más de 90 obras. Por primera vez en Italia, la muestra presenta autorretratos realizados durante el confinamiento de 2020.

En Turín, la exposición "Paisajes oníricos. Las 53 estaciones del Tokaido", curada por Laura Vigo, en el Museo Mao de Arte Oriental, abierta en su horario habitual, se prorrogó hasta el 7 de septiembre. La primera de tres selecciones dedicadas a la célebre serie de Utagawa Hiroshige, Las 53 estaciones del Tokaido, una de las obras maestras del arte japonés del siglo XIX, propiedad de UniCredit, presenta 19 grabados, seguidos en los próximos meses por dos ciclos adicionales de 18 xilografías cada uno.

En Roma, el viernes 15 de agosto, todos los museos cívicos y sitios arqueológicos de Roma abrirán al público con sus horarios y tarifas habituales. El búnker y los refugios antiaéreos de Villa Torlonia estarán abiertos para visitas especiales, con horarios especiales para particulares y grupos.

Entre las próximas exposiciones se encuentra "George Hoyningen-Huene Arte. Moda. Cine" en el Museo di Roma del Palazzo Braschi, abierta hasta el 19 de octubre. Curada por Susanna Brown, la exposición narra la trayectoria del fotógrafo a través de más de 100 fotografías.

También en la primera planta del Palazzo Braschi se encuentra la exposición "Amano Corpus Animae", que celebra los cincuenta años de carrera de Yoshitaka Amano, maestro de la animación, con más de 200 obras originales, celuloide y objetos de culto.

En Milán, la sede de la Gallerie d'Italia (así como sus otras sedes en Nápoles, Turín y Vicenza) abrirá excepcionalmente con entrada gratuita el 15 de agosto. Entre las exposiciones se encuentra "Una colección inesperada: Nuevo arte de los años sesenta y un homenaje a Robert Rauschenberg", curada por Luca Massimo Barbero.

La exposición presenta un recorrido rico y variado a través de más de 60 obras, que abarca la gran experimentación radical de los años sesenta y los desarrollos de la década siguiente.

En Bolonia, también con motivo de Ferragosto (15 de agosto), los Museos Cívicos abrirán durante todo el día con un horario uniforme de 10:00 a 19:00. Entre las exposiciones se encuentra "Per imagines. Clásicos latinos y libros de artista de Durero a Picasso", en el Museo Cívico Medievale hasta el 5 de octubre.

Curada por Francesco Citti y Daniele Pellacani, la exposición, un recorrido transmedia por las diferentes épocas y estilos del arte contemporáneo, destaca cómo los grandes clásicos de la literatura latina han sido modelos fundamentales para el desarrollo de la literatura y el arte europeos. Para ello, se eligió el libro de artista contemporáneo como foco de investigación, entendido como un lugar privilegiado donde se encuentran el texto y la imagen, y por tanto, como un espacio "material" para la interacción entre la literatura y el arte, entre la palabra y el signo. (ANSA).