Arte: Del estilo Liberty al mongol Zanabazar

"Zanabazar. De Mongolia al Barroco Global" es el título de la exposición que se exhibe del 20 de enero al 22 de febrero en la Galería Borghese, en Roma, organizada en colaboración con el Museo de Arte Oriental de Turín.

Dos obras se presentarán en la exposición: una oportunidad única para establecer paralelismos entre Bernini y su contemporáneo Eshidorji, quien se hizo famoso con su nombre espiritual, Zanabazar, venerado como la reencarnación de uno de los quinientos discípulos originales de Buda.

Líder espiritual de excepcional carisma, Zanabazar fue también un brillante lingista y, sobre todo, el mayor escultor mongol de la era moderna.

En la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, la exposición "Promenade" de Maurizio Cannavacciuolo, curada por Marco Tonelli y Angelo Bucarelli, se inauguró el 19 de enero y podrá visitarse hasta el 1 de marzo.

En esta muestra individual, el artista presenta una instalación de cuatro grandes óleos sobre lienzo en blanco y negro, flanqueados por cuatro jarrones de cerámica pintados, todos creados entre 2018 y 2022.

La relación entre la fotografía y la verdad inspira la exposición de Francesca Cao "Sobre Convertirse en Lobo", en la Galería Zema del 24 de enero al 7 de marzo. El proyecto fotográfico fue desarrollado y curado por la propia artista utilizando Error Metodológico, una técnica fotográfica analógica patentada basada en la superposición intencional de múltiples fotogramas durante la toma, creando una narrativa interna y psicoanalítica para el visitante.

Más de 100 obras maestras conforman la exposición "Liberty.

El arte de la Italia moderna", que se podrá visitar del 24 de enero al 14 de junio en el Palazzo Martinengo, en Brescia.

Curada por Manuel Carrera, Davide Dotti y Anna Villari, la exposición se centra en los primeros quince años del siglo XX, cuando surgió una corriente estilística, Liberty, que influyó en diversos campos creativos y productivos: pintura, escultura, arquitectura, diseño gráfico, moda, fotografía, artes aplicadas e incluso el naciente mundo del cine.

Hasta el 6 de febrero, el Palazzo Pirelli de Milán presenta "Figura Forma. 100 años de Rachele Bianchi", una retrospectiva dedicada a la artista que introdujo la figura femenina en el espacio público de Milán.

En el centenario de su nacimiento, cerca de 100 obras recorren la trayectoria creativa de la artista. Escultora y pintora autodidacta, creó una poética reconocible centrada en la evolución de la figura femenina como arquetipo y símbolo.

La exposición "Autorotella", organizada 20 años después de su fallecimiento por la Fundación Mimmo Rotella en la Casa della Memoria, la casa-museo en Catanzaro donde el artista creció con su madre, sombrerera, clausurará el 29 de marzo.

Curada por Alberto Fiz, la exposición presenta obras dedicadas a la representación del yo, creadas entre 1958 y 1999, que ofrecen una síntesis de técnicas y estilos: desde "Autorretrato", un lienzo en emulsión de 1969, hasta "Autorretrato napoleónico", una obra en chapa metálica con décollage y sobrepintado, pasando por otra obra en chapa metálica que representa al artista con su hija Asya a hombros.

También hay una escultura de bronce con los rasgos del motociclista y varios dibujos autocríticos y caricaturescos.

Del 24 de enero al 8 de marzo, la Experiencia Tomav del Centro de Artes Visuales Torre di Moresco presenta "Infiniti tempi", una exposición individual de Enrico Pulsoni, curada por Barbara Caterbetti.

A través de una selección de obras de terracota desde la década de 1980 hasta la actualidad, el proyecto establece paralelismos entre la reflexión que inspiró la interpretación de Pulsoni —nacido en Avezzano en 1956, pero romano de adopción— y la del compositor y pianista de jazz estadounidense Bill Evans, fallecido en 1980. (ANSA).