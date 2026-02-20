Arte: Descubren 20 nuevas obras de Miguel Ángel

En su estudio "Michelangelo, gli ultimi giorni", Salerno reconstruyó los últimos años de vida de Buonarroti mediante el análisis comparado de decenas de documentos procedentes de archivos italianos y extranjeros.

La investigación la llevó a concluir que el artista no habría destruido los cientos de bocetos, dibujos y esculturas que conservaba en su casa de Roma, como se creyó durante mucho tiempo.

Según la hipótesis de la investigadora, Miguel Ángel habría confiado a discípulos y amigos la tarea de poner a salvo sus obras en un lugar secreto.

"Uno de los documentos hallados describe la existencia de una habitación en la que se ocultaron bienes, explicó Salerno, que contenía material tan valioso que requería un sistema de llaves múltiples para poder abrirla".

Sin embargo, añadió, ese espacio "permanece vacío desde hace más de 400 años".

El hallazgo abre ahora una nueva etapa en la búsqueda de las obras dispersas del artista, que podrían ser más fácilmente atribuidas a su autoría.

La investigación de Salerno contó con el respaldo de los Canonici Regolari Lateranensi del Santissimo Sacramento y del profesor Michele Rak, y fue puesta en conocimiento del cardenal arcipreste de la Basilica di San Pietro, Mauro Gambetti.

El purpurado impulsó la creación de un comité científico integrado por destacados expertos de algunos de los principales museos del mundo, que trabajó incluso durante el Cónclave.

En este contexto, la subasta celebrada el 5 de febrero por Christie's, en Londres, donde se vendió el boceto del pie de la Sibila Líbica, mostró que los historiadores de la casa de subastas siguieron la misma línea de atribución señalada por Salerno.

La investigadora aseguró haber sentido "un vuelco al corazón" al conocer la noticia. (ANSA)