Arte: EAR, una nueva frontera en investigación artística, aterriza en Roma

En esas redefiniciones, efectivamente, se encuentran desde la lectura de procesos creativos ocultos de obras históricas hasta experimentos inmersivos que exploran la inteligencia artificial; así como intercambios internacionales sobre modelos de investigación artística; exposiciones que hacen accesibles materiales, técnicas y capas de obras de arte; conferencias científicas y experiencias abiertas al público. EAR es un proyecto que reunió a las Academias de Bellas Artes de Roma, Florencia y Brera, los Conservatorios de Roma Santa Cecilia y L'Aquila Alfredo Casella, la Universidad Politécnica de Marche y el INFN de la Universidad Roma Tre.

Ahora se muestra a través de conferencias, exposiciones, instalaciones, experiencias digitales y momentos de discusión: una narrativa de múltiples capas que reúne arte, ciencia, tecnología, patrimonio y formación avanzada, presentando la investigación artística como una práctica viva y una experiencia compartida.

Hasta el próximo 21 de febrero, de hecho, Roma se transformará en un centro de investigación artística abierto al público y a académicos, un ecosistema temporal que abarca ubicaciones, idiomas y disciplinas para mostrar la trayectoria y los logros del artista.

El programa se desarrolla entre la Academia de Bellas Artes de Roma, el Auditorio Ara Pacis, el Conservatorio de Música Santa Cecilia y otros espacios culturales de la ciudad, creando una auténtica constelación de espacios de investigación.

Artistas, académicos e investigadores de universidades, academias y centros de investigación italianos y europeos se reunirán para conferencias magistrales y mesas redondas, así como para exposiciones e instalaciones abiertas al público.

La Academia de Bellas Artes de Roma, por ejemplo, recepciona la experiencia multisensorial de la exposición inmersiva "Purché tiri al favoloso. Giovan Battista Marino tra mito, metamorfosi e meraviglia".

Esa exposición permite a los visitantes recorrer la galería ideal de Marino y, gracias a una aplicación de realidad virtual, entrar y experimentar de primera mano su camerino privado.

También está abierta al público en la Academia la instalación "One, Too Many — Am I fear by AI coagency?", que explora la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva.

En la Pinacoteca de los Museos Capitolinos se exhibe "Lo inacabado: entre la poética y la técnica de ejecución".

Gracias a los diagnósticos financiados por el proyecto EAR, la exposición explora el proceso creativo a través del dibujo, la reinterpretación y las obras en proceso.

Por otro lado, también en la Academia, los visitantes pueden visitar exposiciones dedicadas a la génesis de las obras de arte: "Tiziano tangible. El Retablo de los Gozzi", con una reproducción en gigapíxeles de la obra junto con modelos 3D y materiales táctiles.

Se utiliza inteligencia artificial para visualizar las fases imaginativas de la creación de Miguel Ángel y Sebastiano del Piombo.

El proyecto también incluye una dimensión sonora, que se estrena en el Conservatorio de Santa Cecilia (Revelations Acoustic Electroacustic el 19 de febrero), e incluso un proyecto de videojuegos (Hohenstaufen - The Game) que da vida al patrimonio de Castel del Monte a través de videojuegos, sirviendo como herramienta para la investigación artística, la narración histórica y la interacción con las nuevas generaciones.

También se espera "Cluster: Symphony of Data", una instalación interdisciplinaria nacida del encuentro entre arte, tecnología y ciencia, la cual tendrá una doble fecha en marzo y mayo.

Se trata de transformar los datos del bosón de Higgs del experimento Atlas en una composición visual y sonora "artística" en tiempo real. (ANSA).