Arte: el arte las desnuda, las mujeres más poderosas del mundo en una orgía

Khademi eligió para la obra "Pan, trabajo y libertad", -"lo que se niega a las mujeres en Afganistán, convertido en eslogan"- a las líderes a las que escribió una carta en 2023 pidiéndoles que unieran su poder para luchar por las mujeres en Afganistán, pero nunca la contestaron.

Aparecen junto con Merkel y Sheinbaum, Ursula von der Leyen, Hillary Clinton, Kamala Harris y Jacinta Ardern en retratos y pinturas colectivas. "Me pregunté por qué se quedaron calladas, pues deberían ser críticas. Y es porque están oprimidas por el poder masculino. El patriarcado está gobernando el mundo. Desafortunadamente, las mujeres hacen lo mismo que los hombres", añade en la galería Eric Mouchet, donde se expone la obra.

Aparecen desnudas porque "todos somos iguales, que es como me imagino el mundo, con nuevos valores y en los que no hay líderes".

"¿Por qué una orgía? Porque los cuerpos están en un momento de celebración, alegría y libertad en el que el amor gana al odio y a las guerras".

La situación de la mujer en Afganistán, a su juicio, "es peor que en Irán; en realidad es el peor país del mundo para las mujeres".

Khademi, de 37 años, artista activista en Afganistán, recibió amenazas de muerte y en 2015 se exilió de su país en Francia.

Otra obra de reivindicación política presente en esta edición de ARCO, la número 45, es "Petróleo", del español Eugenio Merino, un bidón de este combustible fósil sobre el que está impresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que está expuesta en la galería ADN.

"La obra está más de actualidad que nunca porque lo que dice el capitalismo fósil, que es lo que he tomado como referencia para la obra, es que se está produciendo mucho más petróleo que en los años 90. Esa idea de que iba a haber un cambio a una energía más sostenible no ha ocurrido y no va a ocurrir porque los que controlan el petróleo no van a querer nunca dejar de acumular capital", cuenta Merino a ANSA.

La obra habla "de que esto sea compatible con los derechos humanos". Los derechos humanos no pueden representar lo que representa el petróleo".

Esto "nos lleva a pensar en el modelo correcto de un progreso social, que sería darle valor a los derechos humanos, que el barril pudiera ser la representación de los derechos humanos, que es un juego incompatible".

Merino expuso en pasadas ediciones de esta feria obras que generaron polémica como, el año pasado, "White Washing", en la que metió a líderes de la ultraderecha en un lavavajillas, mientras que en otra ocasión encerró a Francisco Franco en una nevera.

ARCO, que se celebra hasta el domingo, acoge a 211 galerías de 30 países. (ANSA).