Arte: El centenario de la Galería de Arte Moderno de Roma

PISA - En los Arsenales Republicanos, hasta el 10 de mayo, se presenta la muestra "Antonio Ligabue, el rugido del alma", curada por Mario Alessandro Fiori. A 60 años de la muerte de Ligabue, el recorrido propone una selección de 80 obras que reconstruyen las etapas fundamentales de la vida y la producción del gran artista, entre célebres autorretratos y representaciones de animales feroces.

PARMA - En el Complejo Monumental de la Pilotta, hasta el 1 de marzo, se exhibe "Diálogo con Bodoni", el nuevo díptico de Lorenzo Marini. En esta obra, el artista plantea un contrapunto visual y conceptual entre pasado y futuro, entre el rigor tipográfico del siglo XVIII y la ilustración experimental contemporánea. La propuesta se configura como un diálogo entre dos lenguajes —la tipografía y la ilustración—, que pone en relación la expresión emocional, simbólica y cromática de la TypeArt con el canon clásico del alfabeto de Giovan Battista Bodoni.

ANCONA - "Carlo Maratti y el grabado" es el título de la exposición, curada por Simonetta Prosperi Valenti Rodin y Stefano Papetti, en cartel hasta el 15 de marzo en la Pinacoteca Cívica "Francesco Podesti". Las 44 estampas exhibidas, organizadas por tipología y función, trazan un recorrido completo que revela al principal intérprete del clasicismo barroco de la segunda mitad del siglo XVII: desde los grabados autógrafos del artista hasta las reproducciones de sus obras maestras, pasando por ilustraciones de libros y temas vinculados a la Academia de la Arcadia, dando cuenta de la amplitud de su influencia artística y cultural.

ROMA - Hasta el 11 de octubre, la Galería de Arte Moderno alberga la gran exposición "GAM 100. Un siglo de Galería Municipal 1925-2025", curada por Ilaria Miarelli Mariani y Arianna Angelelli, junto con Paola Lagonigro, Ilaria Arcangeli, Antonio Ferrara y Vanda Lisanti. Más de 120 obras —entre pinturas, esculturas y trabajos gráficos— recorren la evolución de la galería capitolina y su política de adquisiciones. La muestra incluye piezas de figuras clave como Giacomo Balla, Carlo Carrá, Mario Sironi, Fortunato Depero, Antonio Donghi, Renato Guttuso, Giorgio de Chirico y Antonietta Raphaël Mafai.

Un viaje entre imágenes e historias propone la exposición "Los rostros de la pobreza en la cárcel", del 27 de diciembre al 9 de enero, en la Basílica de Santa María en Trastevere. La muestra reúne fotografías tomadas del libro de Matteo Pernaselci y Rossana Ruggier, publicado por EDB. Las imágenes, realizadas en la cárcel de San Vittore, dialogan con el silencio, la oración y el tránsito cotidiano de fieles y visitantes, transformando la mirada en experiencia y la experiencia en responsabilidad.

LORETO - Como cierre del año jubilar, el Bastión Sangallo de Loreto acoge hasta el 15 de marzo "Hágase en mí según tu palabra. Un viaje visual y sonoro en el misterio de la Anunciación", curada por Francesca Coltrinari y dirigida por Francesco De Melis. En una experiencia inmersiva que fusiona arte y fe, la exposición invita al público a adentrarse en algunas de las Anunciaciones más célebres —con obras de Carlo Crivelli, Giambattista Tiepolo, El Greco, Sandro Botticelli, Antonello da Messina, Guido Reni y Pieter de Witte—, donde colores, gestos, símbolos y detalles cobran vida para revelar la complejidad narrativa y teológica de uno de los temas más representados en la historia del arte. (ANSA).