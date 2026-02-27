Arte: El Futurismo, "ni de izquierda, ni de derecha"

"Es hora de liberar al Futurismo de cualquier ideología; no se lo puede seguir tironeando hacia la derecha o la izquierda", afirma Gabriele Simongini, curador de la muestra Il tempo del Futurismo, presentada entre finales de 2024 y comienzos de 2025 en la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, en medio de fuertes polémicas

Un año después del cierre de aquella exposición —respaldada por el entonces ministro de Cultura Gennaro Sangiuliano, por el gobierno y cuando Alessandro Giuli estaba al frente del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo— el debate sobre identidad cultural y política parece haberse atenuado

"El Futurismo es un gran valor de la cultura italiana que todos deberían aprender a apreciar y sostener. En Francia lo hicieron con la gran muestra sobre el Surrealismo: los surrealistas eran notoriamente marxistas, pero allí supieron mirar el movimiento por lo que fue. Solo en Italia seguimos ensuciando este enorme aporte creativo, arrastrándolo de un lado a otro", sostiene Simongini. Y recuerda que ya en tiempos del fascismo, uno de los fundadores del teatro futurista, Bruno Corra, insistía en que "el Futurismo no es ni de derecha ni de izquierda"

Ahora, el propio Simongini fue convocado por el MAXXI para organizar una nueva exposición dedicada al movimiento. Se inaugurará el próximo otoño y, en línea con la misión del museo dedicado a las artes del siglo XXI, abordará la influencia y el legado del Futurismo en el arte contemporáneo

El proyecto llevará por título Sensing the Future y exhibirá —según explicó la presidenta de la Fundación MAXXI, Emanuela Bruni— "algunas obras futuristas que están en la base de la visión contemporánea del arte"

Una línea ya explorada en la muestra anterior en la Galleria Nazionale, pero que ahora se profundizará en un espacio específicamente orientado a lo contemporáneo

"Debemos reconocer que el Futurismo trasciende el tiempo", subraya Simongini. "En su impulso vital guía tanto la renovación como la conservación"

El curador participó además en la presentación de la reedición de un libro histórico sobre Marinetti, Marinetti

L'uomo e l'artista, publicado originalmente en 1921 por las Edizioni Futuriste de "Poesia"

Su autor fue Emilio Settimelli, escritor y animador cultural, amigo y gran admirador de Marinetti, antes de ser expulsado y "excomulgado" por el poeta en 1933

"En su vida y en su acción, con su energía transformadora, Marinetti fue un tipo antropológicamente inédito", afirma Simongini. "¨Y qué es el Futurismo, en el fondo? No es solo un movimiento o una corriente artística; es algo más. Es un fundamento esencial de lo contemporáneo". Más aún, sostiene, "se ha convertido en un arquetipo de lo contemporáneo"

Incluso en clave política —ironiza— podría superar la clásica división de "derecha e izquierda". Marinetti, insiste, abrazaba la contradicción: "La contradicción era savia y fuente de renovación. El propio pensamiento futurista se basa en su superación constante"

FTM, concluye, "es quien destruye el lenguaje para crear uno nuevo; quien rompe un orden generando un desorden. Es quien verdaderamente dio inicio a algo nuevo".