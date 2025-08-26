Arte: El genio de Rafael llega al Met de Nueva York

La exposición será la primera monográfica en Estados Unidos y explorará toda la vida y la carrera del artista de Urbino: desde sus inicios en la región de Las Marcas, donde su padre era pintor de corte, hasta sus años florentinos, cuando Rafael comenzó a consolidarse como un igual de Leonardo y Miguel Ángel, y hasta su última década en la corte papal.

Junto a las obras maestras más célebres, se exhibirán tesoros raramente vistos que revelan la excepcional capacidad creativa del pintor.

"Esta exposición sin precedentes ofrecerá una mirada innovadora al genio y el legado de Rafael", declaró el director del Met, Max Hollein, destacando los retos de la iniciativa.

"Los visitantes tendrán una oportunidad excepcionalmente única de admirar su gama creativa a través de algunas de las obras más emblemáticas y difíciles de prestar de todo el mundo, muchas de ellas nunca antes reunidas", agregó.

Entre las obras más destacadas se incluyen la Madonna de Alba, de la Galería Nacional de Arte, junto con los dibujos preparatorios del museo de Lille, y el retrato de Baldassarre Castiglione, ahora en el Louvre, considerado uno de los más grandes del Renacimiento.

Entre las instituciones que han abierto sus colecciones se encuentran la Accademia Carrara de Bérgamo, la Galleria Borghese, las Gallerie Nazionali Barberini Corsini, la Galleria Nazionale delle Marche de Urbino y la Galleria Nazionale dell'Umbria, la Pinacoteca di Bologna, la Fondazione Brescia Musei, la Galería Uffizi y los Museos Vaticanos. Y luego, la Albertina de Viena, el Museo Británico, el Ashmolean de Oxford y el Prado, además del Louvre y la National Gallery.

La exposición tardó siete años en organizarse: "Fue una oportunidad extraordinaria para redefinir mi comprensión de este artista monumental", declaró Carmen Bambach, curadora del Departamento de Dibujos y Grabados, quien anteriormente había llevado dibujos de Leonardo y Miguel Angel al Met.

La exposición se organizará cronológicamente, siguiendo la vida y la carrera del artista, con secciones temáticas dedicadas al desarrollo de sus ideas e iconografía. Se incluirán los resultados de los descubrimientos científicos más recientes, prestando especial atención a la representación de la mujer, desde el uso pionero de modelos desnudos hasta los delicados retratos de la Virgen con el Niño. (ANSA).