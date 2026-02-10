Arte: El impresionismo desembarca en Sicilia

Las piezas, junto con otras procedentes del MuMa de Le Havre y de coleccionistas privados, dialogarán con este espacio emblemático de la historia normanda en el Mediterráneo.

La muestra, titulada Tesoros impresionistas: Monet y Normandía, abrirá al público el miércoles 11 de febrero y permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre

En las salas Duca di Montalto brillarán los colores de Normandía, retomando la herencia de las conquistas normandas en Sicilia y recordando que el arte es un lenguaje universal, capaz de borrar distancias y tender puentes entre distintas épocas.

Con esta iniciativa, la Fundación Federico II propone un recorrido original para narrar y explorar el impresionismo y refuerza la proyección internacional del Palacio Real de Palermo como un centro de referencia cultural. El evento es organizado con el patrocinio del Ministerio de Cultura, la Embajada de Francia en Italia y el Instituto Francés.

El proyecto está curado por Alain Tapié, conservador de los museos de Francia y director de la colección "Peindre en Normandie", inédita en Sicilia y una de las más representativas del período.

La gestión del proyecto está a cargo de Gabriele Accornero, junto con el equipo de la Fundación Federico II. La exposición lleva los paisajes normandos más allá de las fronteras francesas y revela al mundo la potencia estética de una tierra que inspiró a los grandes artistas del siglo XIX.

La muestra se realiza en el centenario de la muerte de Claude Monet y a unos 150 años del nacimiento del Impresionismo.

Es también una forma de celebrar, precisamente en el Palacio de los Normandos, la profunda relación entre el mundo normando y Sicilia desde la época de su conquista.

Se trata de un evento de altísimo nivel y prestigio que anticipa las celebraciones por el milenario del nacimiento de Guillermo el Conquistador, previstas para 2027.

Heredero de Rollón, Guillermo llevó a Normandía al centro de la escena europea, otorgándole a Inglaterra su rey y sus instituciones. Al mismo tiempo, la familia Altavilla, procedente de las tierras del Canal de la Mancha, dio a Sicilia a Roger II, coronado rey en Palermo, dando origen a un reino normando que perduró por más de un siglo.

"La Fundación Federico II se lanza a una nueva aventura cultural que contará —señala Gaetano Galvagno, presidente de la Asamblea Regional Siciliana y de la Fundación— la historia de uno de los movimientos artísticos más importantes de la historia del arte, dando un paso más para convertir la sede del Parlamento siciliano en una activa y experimental usina de cultura internacional".

La exposición propone además un viaje multisensorial por el Impresionismo a través de la realidad virtual y la fotografía, recurriendo también a las nuevas fronteras de la inteligencia artificial.

Desde el análisis histórico del movimiento y la técnica de la pintura "en plein air", hasta proyecciones generadas con IA de artistas y obras, cielos y paisajes impresionistas en los que el público podrá sumergirse y dejarse maravillar.

También habrá un espacio didáctico y divulgativo, pensado especialmente para los más jóvenes, con una narrativa accesible orientada al "edutainment": educar entreteniendo. (ANSA).