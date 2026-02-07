Arte: El Museo Táctil de Ancona amplía su oferta con obras multisensoriales

El museo —Museo Tattile Statale Omero, en italiano—, ubicado en la Mole Vanvitelliana, es un espacio único dedicado a la accesibilidad, donde las obras de arte están diseñadas para ser exploradas a través del tacto. Fundado en 1993, presenta moldes en yeso de esculturas clásicas, modelos arquitectónicos y arte contemporáneo, permitiendo una experiencia multisensorial para personas ciegas, con discapacidad visual y videntes.

Su colección está presentada en dos plantas que abarcan desde el arte antiguo hasta el contemporáneo, funcionando como una "enciclopedia 3D" de la historia del arte.

Ahora, la exposición digital del Premio Omero ya está disponible online. Se trata de un espacio expositivo virtual dedicado a las tres obras finalistas de la primera edición del premio, promovido por la Dirección General de Creatividad Contemporánea (DGCC) del Ministerio de Cultura y el Museo Táctil Estatal de Omero. Este espacio, creado para promover la integración de las personas con discapacidad, es accesible para todos.

Las obras finalistas, en orden alfabético por artista, son: Francesca Grilli, The Conversation (2010), instalación multisensorial; Rachele Maistrello, The Silent World (2022-2023), instalación multisensorial; Alberto Tadiello, RMN - Resonancia Magnética Nuclear (2005), escultura sonora ambiental.

El Comité de Evaluación reconoció un sólido y original componente multisensorial en las tres obras finalistas, combinado con un uso reflexivo e innovador de los lenguajes creativos contemporáneos, en total consonancia con los objetivos del Premio y los criterios establecidos en la convocatoria del concurso.

Este proyecto se centra en la investigación artística contemporánea y la participación activa de los sentidos —del tacto al sonido, de la percepción espacial a la escucha— como herramientas para el conocimiento, la emoción y la participación.

La exposición digital se concibe como un entorno de exploración y descubrimiento: un espacio accesible diseñado para exhibir las obras finalistas, ofreciendo al público la oportunidad de experimentar los proyectos de forma remota y a su propio ritmo. Cada obra se presenta mediante una introducción a la experiencia, una audiodescripción, contenido de vídeo, materiales visuales y biografías de los artistas, en un recorrido que transmite la complejidad y la riqueza de la investigación artística seleccionada.

La exposición digital del Premio Omero también está disponible en las redes sociales del Museo Omero y de la Dirección General de Creatividad Contemporánea: se invita al público a explorar el contenido, conocer más sobre los proyectos y dejar comentarios y reflexiones.

Esta exposición, al igual que las obras que presenta, está diseñada para ser accesible, inclusiva y participativa, lo que confirma al Premio Omero como un espacio de experimentación y diálogo entre el arte contemporáneo y las nuevas formas de disfrute cultural. Al finalizar la exposición y los debates en profundidad, el jurado seleccionará al ganador de la primera edición del Premio Omero. (ANSA).