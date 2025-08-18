Arte: "El Ojo del Mundo" de Steve McCurry, en Parma.

Las fotografías no seguirán un orden cronológico ni geográfico, sino que se organizarán por afinidad temática, emocional y atmosférica, buscando esos hilos invisibles que conectan a personas y lugares, incluso a aquellos distantes.

La exposición evocará la profunda humanidad que impregna cada fotografía de McCurry, quien no solo es uno de los grandes maestros de la fotografía contemporánea, ganador de múltiples premios World Press Photo y a menudo considerado el Premio Nobel de Fotografía, sino que también sigue siendo un referente para un amplio público, especialmente entre los jóvenes.

La exposición presentará sus imágenes más famosas, como el retrato de la niña afgana, fotografías tomadas a lo largo de una carrera que abarca más de cuarenta años: imágenes del Sudeste Asiático, China, Sudamérica y muchas otras partes del mundo.

Cada rostro retratado por McCurry (Filadelfia, 1950) es una concentración de historias, emociones, dolor, esperanza, miedo y belleza. "He aprendido a ser paciente. Si esperas lo suficiente, la gente olvida la cámara y su alma empieza a volar hacia ti", explica el fotógrafo.

Viajero incansable, ha hecho del movimiento una filosofía de vida: "El mero hecho de viajar y experimentar diferentes culturas me da alegría y una energía inagotable", apunta el artista.

McCurry nació en Estados Unidos el 24 de febrero de 1950 y se hizo mundialmente famoso por ser el autor de la fotografía "La niña afgana", aparecida en la revista National Geographic en 1985. Su carrera como fotógrafo comenzó con la Guerra de Afganistán (1978-1992). También ha cubierto otros conflictos internacionales, como la guerra entre Irak e Irán o la guerra del Golfo.

En su obra, McCurry se concentra en el dolor que causa la guerra en las personas. Trata de mostrar lo que hace la guerra pero no solo en el campo de batalla, sino también a las personas que viven en él.

"La mayoría de mis imágenes se basan en las personas.

Busco el momento inesperado, el momento en el que la esencia del alma asoma, la experiencia reflejada en la cara de una persona.

Trato de captar qué es ser una persona, una persona atrapada en un paisaje de Guerra que podemos llamar la condición humana", explica y lo que quiere es que los espectadores vean en sus fotografías es la "conexión humana entre todos nosotros". Comisariada por Biba Giacchetti, gran conocedora de la obra del fotógrafo, junto con el equipo de exposiciones de Orion57, la exposición de Parma está organizada por Artika, con el patrocinio del Ayuntamiento de Parma. (ANSA).