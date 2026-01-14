Arte: El Prado mira a Italia, la cita gótica mediterránea de 2026

Y eso con el objetivo de reinterpretar la Edad Media como espacio de intercambio, viaje y contaminación en el Mediterráneo.

"Sin Italia, es difícil comprender el panorama artístico de la España de la Baja Edad Media", explicó el director Miguel Falomir al presentar el programa.

La circulación de artistas y obras, señaló, introdujo innovaciones estéticas y técnicas iconográficas que dejaron una "huella profunda y duradera" en los reinos ibéricos, reelaboradas por maestros locales mediante fórmulas híbridas y eclécticas, "declinaciones originales de los modelos italianos".

El Mediterráneo emerge así como un espacio de fronteras permeables, atravesado por intercambios artísticos derivados de rutas comerciales y diplomáticas, donde las dos orillas occidentales fueron escenario de constantes viajes de ida y vuelta.

Un mundo marcado por el diálogo entre la cultura gótica y los horizontes islámicos, por el refinamiento de las obras de lujo y por un gusto por lo nuevo que fascinó a las élites de la época, como destacó Joan Molina Figueras, conservador de la colección de pintura europea del Prado hasta 1500 y comisario de la exposición.

La exposición reunirá más de cien obras —pinturas, esculturas, textiles, orfebrería y manuscritos— procedentes de 56 instituciones de todo el mundo, muchas de ellas poco conocidas o inéditas, lo que da testimonio de la decisiva influencia del siglo XIV italiano en el arte español.

Junto a maestros como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Barnaba da Modena, Andrea di Petrucci y Geri Lupi, se encuentran artistas ibéricos como Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra y Miquel Alcañiz.

El proyecto "Las Tres Reinas", parte del programa "El Prado en femenino", también mantendrá un diálogo ideal con la matriz artística italiana.

Se trata de una sección dedicada a Isabel de Farnesio, Cristina de Suecia y Mariana de Austria, soberanas, coleccionistas y protagonistas de la política cultural europea, que tuvieron una influencia decisiva en el nacimiento y la identidad del Prado.

La pieza central será la primera gran exposición monográfica dedicada a Mariana de Austria (del 1 de diciembre de 2026 al 28 de marzo de 2027), que explorará su imagen política y simbólica a través de retratos, esculturas, grabados, medallas y manuscritos.

Junto a ella, la exposición sobre Cristina de Suecia —cuyo 400§ aniversario se celebra en diciembre— destacará su papel como mecenas de las artes y su conexión con Roma y la gran escultura clásica italiana.

Por su parte, Isabel Farnesio, duquesa de Parma y Piacenza y reina consorte de Felipe V de Borbón, se perfilará como una figura clave en la introducción sistemática del arte italiano en las colecciones reales españolas.

"Estas reinas no fueron figuras marginales, sino auténticas constructoras de una visión cultural europea", aseguró Miguel Falomir, subrayando cómo el proyecto pretende devolverles un papel político pleno.

La amplia programación del Prado incluye también una apertura hacia nuevas geografías culturales, desde el Renacimiento alemán hasta Rilke, con la exposición conmemorativa 'Rilke y el arte español' (17 de noviembre de 2026 - 7 de marzo de 2027) que incluye obras de artistas como Velázquez, El Greco y Goya, que ejercieron una profunda influencia en el poeta.

