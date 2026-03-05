Arte: El universo de Ettore Sottsass en muestra en Pistoya

Curada por Enrico Morteo, la exposición reúne más de 1400 obras, transformando las salas en un laboratorio en constante evolución.

Allí, los visitantes pueden admirar no solo obras maestras del diseño internacional, desde el provocativo mobiliario de Poltronova hasta el equipamiento de oficina de Olivetti, sino también valiosos materiales del Centro de Estudios y Archivos de la Comunicación (CSAC) de la Universidad de Parma.

Estos materiales revelan el proceso creativo de Sottsass, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo, figura clave del diseño y la arquitectura italianos del siglo XX. Abarcó todo el siglo con una mirada siempre crítica, aparentemente desencantada, pero comprometida y sensible a los cambios que se estaban produciendo en la sociedad.

La exposición se desarrolla a través de trece secciones temáticas que documentan y reinterpretan treinta años de investigación, de 1945 a 1975, con especial atención a la conexión de Sottsass con la Toscana y las realidades artesanales e industriales que allí se desarrollaron y establecieron, desde sus primeros experimentos con la luz y el color hasta sus célebres experiencias con Sergio Cammilli y Poltronova en Agliana, hasta su revolucionaria aventura electrónica en Pisa, donde Sottsass "vistió" de aluminio la primera calculadora italiana.

Los visitantes descubrirán objetos icónicos como el jarrón Florero Shiva y las páginas visionarias de Pianeta Fresco, culminando el recorrido con la fuerza del ciclo fotográfico Metafore.

Patrocinada por la Fondazione Pistoia Musei y la Fondazione Caript, la exposición no es simplemente una cronología de éxitos, sino una exploración del diseño como "experiencia humana".

El título evoca una declaración autografiada por Sottsass, que enfatiza su deseo de tender puentes entre la fragilidad del individuo y el orden del cosmos.

El evento se enriquecerá con el proyecto Insider en el Palazzo de Rossi y un programa de encuentros multidisciplinarios sobre música y cine. (ANSA).