Arte: En Génova, el genio de Van Dyck, retratista elegante de las cortes

Se podrán apreciar, por tanto, la elegancia de su estilo, inspirado en su maestro Rubens, y la sobriedad en el uso del color, en consonancia con la tradición renacentista italiana, culminaron en el logro, en sus años de madurez, de un estilo reconocible y completamente independiente, meticuloso e intuitivo, en el que la perfección técnica se funde con la gracia, la solemnidad y el refinamiento.

Curada por Anna Orlando y Katlijne Van der Stighelen, y con un comité científico honorario internacional compuesto por estudiosos italianos y extranjeros, la retrospectiva es la más grande de los últimos veinticinco años dedicada al maestro de Amberes, que fue un excelente retratista de las cortes europeas pero también un artista completo y versátil, inquieto y sensible, capaz con su mirada atenta y su hábil uso de la luz de describir formidablemente ambientes, objetos, estados emocionales, temas clásicos y sagrados.

La inspiración del proyecto es recorrer las distintas fases de la carrera artística del pintor flamenco, pero sobre todo destacar, documentándola a través de numerosos y excelentes préstamos internacionales, su sorprendente capacidad para sistematizar una serie de soluciones y sensibilidades procedentes de diversos círculos y, al mismo tiempo, traducirlas en fórmulas innovadoras.

La exposición destaca también cómo Van Dyck fue un artista plenamente europeo: el pintor tuvo, de hecho, en cierto sentido "tres patrias", durante tres períodos artísticos distintos, trabajando entre 1621 y 1627 en Italia (aquí Génova jugó un papel central), en Flandes, obviamente, y luego en Londres, donde fue llamado a pintar para el rey Carlos I de Inglaterra.

La exposición, dividida en diez secciones temáticas, presentará 58 pinturas de Van Dyck, procedentes de importantes museos europeos, como el Louvre de París, el Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, y la National Gallery de Londres.

También incluye obras de museos italianos, como la Galería Uffizi, la Pinacoteca di Brera de Milán y los Musei Reali de Turín.

La exposición también incluye fundaciones y colecciones internacionales, como la belga Phoebus y la portuguesa Gaudium Magnum.

El público tendrá la oportunidad de admirar de cerca los autorretratos que hicieron famoso y querido al artista (entre los que se exhiben se encuentra el primer autorretrato conocido del artista, pintado cuando Van Dyck era un niño, alrededor de los quince años).

Una gran parte de la exposición estará dedicada a obras de temática religiosa, excepcionales por su mezcla de teatro y patetismo, religión y sentimiento (como los grandes Desposorios Místicos de Santa Catalina del Prado o San Sebastián de la Scottish National Gallery de Edimburgo, pero también algunas obras inéditas, como el Ecce Homo de una colección privada europea).

La exposición es producida por Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, con el apoyo de la Región Liguria y el Municipio de Génova. (ANSA).