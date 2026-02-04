Arte: En la Binal de Arte Indígena de Buenos Aires, la Silla Gran Chaco
Pieza única del diseñador italiano Franco Poli, intervenida por artistas indígenas.
Según un comunicado de prensa, la Silla Gran Chaco forma parte de un proyecto concebido y desarrollado por la Asociación Museo Verde (ETS), con el apoyo del Instituto Italo-Latinoamericano y en colaboración con la Fundación Gran Chaco.
El objetivo es demostrar que el uso inteligente de los recursos naturales y culturales puede generar tantos ingresos como las actividades que contribuyen a la degradación ambiental.
Franco Poli, ganador del Premio Compasso d'Oro, fascinado por la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas, donó el proyecto de la Silla Gran Chaco, una expresión innovadora del diseño italiano.
El Museo Verde llevó la silla a Puerto Barra, donde un grupo de artistas aché especializados en pirograbado la visitó. Una punta de metal, calentada a altas temperaturas, ennegrece la madera, trazando decoraciones y figuras zoomorfas.
Un pequeño puente entre Italia y Latinoamérica, un ejemplo de los sorprendentes resultados que puede producir la interacción entre diferentes culturas, una demostración —concluye la declaración— de cómo es posible crear valor respetando la naturaleza y las tradiciones ancestrales, hoy reconocidas como obras de arte. (ANSA).