Arte: En la Binal de Arte Indígena de Buenos Aires, la Silla Gran Chaco

Según un comunicado de prensa, la Silla Gran Chaco forma parte de un proyecto concebido y desarrollado por la Asociación Museo Verde (ETS), con el apoyo del Instituto Italo-Latinoamericano y en colaboración con la Fundación Gran Chaco.

El objetivo es demostrar que el uso inteligente de los recursos naturales y culturales puede generar tantos ingresos como las actividades que contribuyen a la degradación ambiental.

Franco Poli, ganador del Premio Compasso d'Oro, fascinado por la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas, donó el proyecto de la Silla Gran Chaco, una expresión innovadora del diseño italiano.

El Museo Verde llevó la silla a Puerto Barra, donde un grupo de artistas aché especializados en pirograbado la visitó. Una punta de metal, calentada a altas temperaturas, ennegrece la madera, trazando decoraciones y figuras zoomorfas.

Un pequeño puente entre Italia y Latinoamérica, un ejemplo de los sorprendentes resultados que puede producir la interacción entre diferentes culturas, una demostración —concluye la declaración— de cómo es posible crear valor respetando la naturaleza y las tradiciones ancestrales, hoy reconocidas como obras de arte. (ANSA).