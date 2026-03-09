Arte: en la muestra de Alphonse Mucha en Roma, 180.000 visitantes

La exposición fue una de las retrospectivas italianas más importantes dedicadas a Mucha, el artista checo que revolucionó el imaginario de la Belle Époque, convirtiéndose en el padre indiscutible del estilo art nouveau.

Más de 150 valiosas obras se exhibieron, guiando a los visitantes a través del universo visual de Alphonse Mucha mediante carteles icónicos, paneles decorativos, ilustraciones y materiales de la época que revelaron la extraordinaria capacidad del artista para transformar la figura femenina en un símbolo universal de gracia, elegancia y seducción.

Entre las obras expuestas, destaca el excepcional préstamo de la "Venus" de Botticelli, pieza central simbólica de la exposición. Estableció un puente impactante entre el Renacimiento y el art nouveau y ofreció a los visitantes romanos una oportunidad única de admirar una de las obras maestras más célebres del arte italiano en un contexto único.

La exposición cautivó a los visitantes con su despliegue inmersivo y evocador de luz, color, música y evocaciones sensoriales que los llevaron a un viaje a través del tiempo, representando el contexto cultural en el que trabajó Mucha y demostrando cómo su lenguaje decorativo —líneas sinuosas, elementos naturales y figuras femeninas— continúa influyendo en el diseño gráfico, la moda y el diseño actual.

De los más de 180.000 visitantes, el 30% provino del extranjero, lo que confirma a Roma como uno de los destinos culturales más atractivos para el turismo internacional.

Los grupos organizados y las escuelas también disfrutaron de una nutrida asistencia, representando aproximadamente el 25% del total. Las visitas guiadas —incluyendo visitas educativas, visitas en profundidad y visitas temáticas— atrajeron a más del 35% de los visitantes, una muestra del gran interés del público por aprender más sobre la historia y el lenguaje del art nouveau.

El Palacio Bonaparte, que albergó la exposición producida y organizada por Arthemisia, sigue siendo el lugar predilecto del público para grandes exposiciones en Roma e Italia.

Ahora, el museo se prepara para albergar la exposición más completa jamás dedicada a Hokusai, el artista japonés más importante de todos los tiempos. (ANSA).