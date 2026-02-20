Arte: En Lucca, las "vidas paralelas" de Frida Kahlo y Marilyn Monroe

A través de más de 100 fotografías y obras de arte, la exposición explora similitudes y diferencias entre estas dos mujeres extraordinarias, destacando sus luchas, pasiones, fragilidades y su extraordinaria fuerza creativa.

El recorrido expositivo acompaña a los visitantes en un viaje emocionante que parte de la infancia de ambas y continúa a lo largo de su camino de crecimiento y toma de conciencia.

Destinos aparentemente lejanos que revelarán sorprendentes afinidades. Las dos vidas también se cruzan a través de la figura del fotógrafo Nickolas Muray, ligado a Frida por una larga relación y a Marilyn por un vínculo que permaneció secreto hasta su muerte.

En la muestra, además de las tomas de Muray, se exhibirán fotografías de grandes autores como Guillermo Kahlo, Imogen Cunningham, Lucienne Bloch, Sam Shaw y Ed Feingersh, que narran la dimensión pública y privada de las dos protagonistas.

Las imágenes restituyen también el contexto humano y artístico que las rodeó: para Frida, la relación con Diego Rivera; para Marilyn, los vínculos con Joe DiMaggio, Arthur Miller y John Fitzgerald Kennedy. Tampoco faltan fotos de escena que retratan a la actriz junto a intérpretes del calibre de Laurence Olivier, Jack Lemmon, Tony Curtis, Groucho Marx y Cary Grant.

Junto a las fotografías, se exhibirán obras de artistas contemporáneos que encontraron en Frida y Marilyn musas atemporales, entre ellos Mimmo Rotella, Marco Lodola, Marco Nereo Rotelli, Zhang Hongmei, Xu De Qi y Omar Ronda.

Un elemento de especial atracción será además la exhibición de la tarjeta pop-up de felicitación más grande del mundo, de casi tres metros de altura, dedicada a Frida Kahlo y realizada en 2024 por Furio Ceciliato, de Origamo, con motivo del septuagésimo aniversario de su muerte, en apoyo de la Christina Noble Children's Foundation.

La muestra, organizada por Blu&Blu Network en colaboración con Art Book Web, forma parte del programa 2026 de ViviLucca.

