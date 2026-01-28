Arte: En Roma, muestra de Hokusai, gran maestro del arte japonés

"Hokusai. El Gran Maestro del Arte Japonés" se inaugura el 27 de marzo en el Palacio Bonaparte y, con más de 200 obras, entre ellas "La Gran Ola", recorre toda la trayectoria creativa del artista, figura clave de la cultura visual universal, incluyendo sus célebres vistas del Monte Fuji.

Como anticipo de los temas y el contenido de la exposición organizada para conmemorar el 160.§ aniversario de las relaciones diplomáticas entre Italia y Japón, hoy se celebró en el Salón del Refectorio del Palacio San Macuto la conferencia "Hokusai. El Gran Maestro del Arte Japonés", que se inauguró con un mensaje del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Giorgio MulŠ, leído por el presidente de la Comisión de Cultura, Federico Mollicone.

Hokusai, enfatizó Mollicone, fue el "puente ideal entre Oriente y Occidente".

Ningún otro artista influyó en la cultura europea con tanta intensidad. Maestro del estilo Ukiyo-e, "con una energía espiritual desbordante, le gustaba llamarse a sí mismo el 'viejo loco por la pintura'", recordó el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Hokusai es el protagonista de una exposición-evento nacida de una "virtuosa triangulación diplomática" entre Italia, Japón y Polonia, señaló.

Las obras expuestas proceden del Museo Nacional de Cracovia, que cuenta con una de las mejores colecciones de arte japonés de Europa, gracias a la magnífica colección de fines del siglo XIX del coleccionista Feliks Jasieński, y se prestan por primera vez a Italia.

"Esto demuestra que todos los países pueden unirse en nombre del arte y la cultura, como Roma se une a Polonia y Japón", observó el director del Museo de Cracovia, Andrzej Szczerski.

Prolífico pintor y grabador, Hokusai es mundialmente conocido por sus grabados ukiyo-e, en los que la naturaleza, el movimiento del agua, los paisajes, las figuras femeninas y la vida del pueblo japonés se convierten en protagonistas de una visión poética y sorprendentemente moderna.

En Roma, la exposición presentará obras ligadas a la tradición, como "Las cincuenta y tres estaciones del Tōkaido", así como sus obras maestras, como "La gran ola" y "Treinta y seis vistas del monte Fuji", y sus obras más revolucionarias, como sus célebres Manga.

Como explica la curadora Beata Romanowicz, el término "manga", utilizado hoy en día para los cómics japoneses, proviene de la definición de Hokusai de "bocetos que fluyen libremente del pincel" (manga en japonés).

Además de las obras de Hokusai, la exposición presenta libros raros y objetos japoneses preciosos, como lacas, esmaltes cloisonné, accesorios de viaje, armaduras, cascos y espadas, así como instrumentos musicales clásicos. Los trajes tradicionales acompañan visualmente la narrativa, creando una conexión entre el arte, la vida cotidiana y la espiritualidad.

Promovida por el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, con el patrocinio del ministerio de Cultura, la Embajada de la República de Polonia en Roma, la Embajada de Japón en Italia, la Región del Lacio y el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Roma, la exposición —curada por Beata Romanowicz— se organiza en colaboración con el Museo Nacional de Cracovia y está producida y organizada por Arthemisia. (ANSA).