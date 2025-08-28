Arte: Evocan en Chile Bienal de Venecia de 1974

La Bienal de ese año, explica Eugenio Viola, curador de la exposición "Chimere" (Quimeras), contó con una diversidad de artistas y enfoques, unidos por la idea de transformar Venecia y sus calles en un verdadero laboratorio de reflexión social y política sobre los dramáticos acontecimientos en Chile.

La exposición, promovida por el Instituto Italiano de Cultura en Santiago y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Cultura y las Artes, con el apoyo de la Embajada de Italia en Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ofrece una reflexión sobre los temas de la identidad, la memoria, la arquitectura y la percepción, forjando un diálogo creativo entre las realidades chilena e italiana.

El proyecto nació de un diálogo entre el artista italiano Eugenio Tibaldi y el artista chileno Patrick Hamilton con motivo del quincuagésimo aniversario de la Bienal de Venecia de 1974, que por primera vez adoptó una postura política deliberada.

Ese evento marcó un hito en la historia de una de las instituciones artísticas más influyentes del mundo, convirtiéndose en la manifestación cultural más contundente contra el recién instaurado régimen militar en Chile.

"Quimeras" es un proyecto a dos voces que invita a reflexionar sobre si el arte puede ser un bastión eficaz de la resistencia democrática y si un enfoque político del arte sigue siendo relevante en nuestra era globalizada. (ANSA).