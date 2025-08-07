Arte: Giotto, protagonista de una muestra en Florencia

En Florencia, hasta el 1 de noviembre, el Museo Opificio delle Pietre Dure acoge, como parte de la serie "Cuidando el Arte. Restauraciones en Exhibición", el llamado Fragmento Vaticano, la única pieza que se conserva del ciclo de pinturas murales que Giotto y su equipo crearon en el primer cuarto del siglo XIV en la antigua Basílica de San Pedro del Vaticano.

Se trata de una obra de excepcional valor histórico y artístico, que ahora es totalmente accesible tras un complejo proyecto de restauración realizado por el Opificio delle Pietre Dure entre 2016 y 2019.

En Cortina D'Ampezzo, del 2 de agosto al 14 de septiembre, FarsettiArte presenta "Nueva York, Nueva York. De vuelta a los 80", dedicada a artistas italianos y extranjeros que vivieron en Nueva York a principios de los 80.

La exposición presenta obras de artistas como Sandro Chia, Francesco Clemente, Nicola De Maria, Keith Haring, Carlo Maria Mariani, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Julian Schnabel, Toxic y Andy Warhol, quienes en la Gran Manzana continuaron su investigación artística en medio de la cosmovisión, la transgresión y el exceso.

En tanto, en Pesaro, del 3 al 30 de agosto, en el Palazzo Lenci, se presentará la exposición "Le Città di Calvino" (Las Ciudades de Calvino), en colaboración con la Academia de Bellas Artes de la Ciudad de Palermo y el Instituto Elmad de París.

Como parte del proyecto Borghi Invisibili (Pueblos Invisibles), la exposición fue concebida como un homenaje visual al universo de Calvino. Las obras, expuestas en las salas inacabadas del Palazzo Lenci, actualmente en restauración, interpretan el famoso libro "Le Città Invisibili" (Las Ciudades Invisibles) mediante un lenguaje gráfico e ilustrativo. La exposición presenta aproximadamente 40 obras originales, entre ilustraciones, novelas gráficas e instalaciones, todas creadas por jóvenes artistas de la Academia de Bellas Artes de Palermo y el Instituto Elmad de París.

En Cervia, del 8 de agosto al 31 de diciembre, la imponente obra de Valerio Berruti "Non basta il canto delle sirene" (El canto de las sirenas no basta) se instalará permanentemente en el muelle norte del puerto canalero de Cervia, en el lado de Milano Marittima. Siendo el corazón del Festival Mare d'Arte, la obra es un raro ejemplo de escultura monumental completamente rodeada por el mar y representa a una joven sirena de seis metros de altura, cuyo perfil de bronce patinado se alza sobre el mar en su encuentro con el puerto, iluminándose al caer la noche.

La sirena, como símbolo del mar, y la joven como metáfora de la esperanza y el futuro, transmiten una sensación de hospitalidad que no solo recibe, sino que acoge y transforma, sin juzgar.

En Favignana, hasta octubre, el Museo Campara acoge la exposición "Come l'acqua intorno ai pesci", que explora la conexión imaginativa y poética de Corrado Bonomi con el mar y sus infinitos habitantes.

Curada por Alessandra Klimciuk, el proyecto site-specific del artista, uno de los exponentes más importantes del conceptualismo irónico, se inaugura con la monumental instalación Mare! Mare!.

Por primera vez en una sola obra, en el Trizzane, un espacio arquitectónico que evoca una catedral con vistas al mar, más de 680 pequeñas cajas pintadas a mano por Bonomi, pertenecientes a la serie Mare, iniciada en 1987 y aún en construcción, se exhiben sobre una superficie de 250 metros cuadrados de redes de pesca recicladas.

Por último, en Pontremoli, en la Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento, las tres versiones de la pintura "Manifiesto del Romanticismo: Pietro Rossi en el Castillo de Pontremoli", de Francesco Hayez (1791-1882), se exhibirán hasta el 2 de noviembre.

La exposición, curada por Valentina Ferrari, Paolo Lapi y Fernando Mazzocca, inaugura el proyecto Grande Brera "in Tour", nacido con el objetivo de reunir las obras con los lugares donde originalmente se ubicaron. (ANSA).