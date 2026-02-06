Arte: Grandes maestros de la pintura europea arrasan en las subastas

Un largo aplauso acompañó el momento en que, en Christie's, el martillero cerró las ofertas por un dibujo de Miguel Ángel en US$23,1 millones (sin incluir impuestos ni comisiones), tras una extenuante puja de tres cuartos de hora.

En juego estaba un pequeño estudio del pie derecho de la Sibila Líbica de la Capilla Sixtina, que multiplicó por más de diez la estimación máxima inicial.

Datado hacia 1511-1512 y redescubierto por los expertos de Christie's, el dibujo en tinta roja está firmado Miguel Ángel y considerado el único vinculado a la Sixtina que haya sido subastado.

El día anterior, en Sotheby's, un dibujo de Rembrandt marcó un récord: El joven león en reposo, vendido por casi US$18 millones, estableció un nuevo máximo para el artista holandés.

Lo recaudado se destinará a Panthera, la organización dedicada a la conservación de 40 especies de felinos silvestres, presidida por Thomas Kaplan y su esposa Daphne Recanati Kaplan, reconocidos coleccionistas de arte flamenco.

En sus colecciones, además del dibujo subastado, figuran 17 pinturas de Rembrandt, frecuentemente prestadas a museos de todo el mundo.

En esas mismas horas, Christie's también batía un récord con un pequeño autorretrato de Artemisia Gentileschi caracterizada como Santa Catalina de Alejandría.

La obra fue adquirida por la National Gallery de Washington por US$5,69 millones, duplicando la estimación inicial y superando el anterior récord en subasta para la artista, fijado en 2019 en París con una Lucrecia vendida por US$5,25 millones.

La pieza adjudicada es uno de los cinco autorretratos conocidos de Artemisia y el primero de la serie, pintado en Florencia cuando la hija de Orazio Gentileschi tenía poco más de veinte años.

Hasta ahora, la National Gallery no contaba con obras de Artemisia en su colección y pasa a tener dos: esta semana el museo anunció la compra del cuadro María Magdalena en éxtasis, que se incorporará a la exhibición permanente a partir de finales de febrero. (ANSA).