Arte: italia adquiere el "Retrato de Monseñor Maffeo Barberini" de Caravaggio

Lo anunció el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien firmó la escritura de compraventa.

Una vez completados los trámites administrativos necesarios, pasará a formar parte del patrimonio del Estado y se destinará a las Galerías Nacionales de Arte Antiguo de Roma, pasando a formar parte permanente de las colecciones del Palacio Barberini.

La compra se realizó por un valor de 30 millones de euros.

El Ministerio de Cultura especificó que la operación fue el resultado de largas negociaciones y que "Representa una de las mayores inversiones jamás realizadas por el Estado italiano en la adquisición de una obra de arte y demuestra el compromiso del Ministerio de Cultura con el fortalecimiento de las colecciones públicas con obras de la mayor importancia de la historia del arte".

Caravaggio es hoy uno de los artistas más estudiados y admirados del mundo; sin embargo, "La cantidad de obras confirmadas sigue siendo extremadamente limitada, y la aparición en el mercado de pinturas atribuidas definitivamente a él es extremadamente rara".

El Ministerio de Cultura lo enfatiza, especificando que, precisamente por esta razón, el ingreso del "Retrato de Monseñor Maffeo Barberini" en las colecciones públicas italianas representa un "Logro significativo tanto desde una perspectiva científica como de política cultural, garantizando que el patrimonio nacional se enriquezca con una obra maestra destinada a fortalecer las oportunidades de estudio, comprensión y disfrute de la obra de Caravaggio".

La adquisición adquiere también un valor simbólico particular para las Galerías Nacionales de Arte Antiguo: en el Palazzo Barberini, el cuadro podrá dialogar con otras pinturas de Caravaggio, con la colección de obras de Caravaggio, entre las más importantes del mundo, y, en particular, con otra obra maestra de Merisi, "Judit decapitando a Holofernes", también adquirida por el Estado italiano en 1971.

Esa operación marcó un punto de inflexión en el redescubrimiento moderno del pintor y contribuyó a fortalecer la presencia de las obras de Caravaggio en las colecciones públicas italianas.

Ahora, "Más de cincuenta años después, la incorporación del Retrato de Monseñor Maffeo Barberini representa un momento nuevo y particularmente significativo en las políticas italianas para ampliar los fondos públicos y fortalecer el sistema museístico nacional, ofreciendo nuevas oportunidades para exhibir la obra de Caravaggio", subraya el Ministerio de Cultura. (ANSA).