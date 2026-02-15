Arte: La estatua de Minerva vuelve a su Arezzo natal para una exposición

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, estuvo presente en la inauguración de la exposición, que se celebró del 15 de febrero al 6 de septiembre en el Museo Arqueológico Gaius Cilnius Mecenate.

La Minerva fue donada al duque Cosme I de Médici, quien la depositó en su estudio privado en Florencia. Desde entonces, ha permanecido en las colecciones arqueológicas del Gran Duque, que tres siglos después, en 1871, fueron transferidas al Museo Arqueológico Nacional de Florencia.

"Es un día de gran alegría porque hemos cumplido la promesa que hicimos a la comunidad de Arezzo, a su ayuntamiento y a sus habitantes: devolver a la diosa Minerva a su hogar original", afirma Giuli. "Es un momento de alegría porque todas las instituciones han colaborado activamente: las autoridades locales y el Museo de Florencia, bajo la jurisdicción del MiC, para que Arezzo pudiera recuperar lo que la diosa Minerva representa: el ingenio, la intuición, el intelecto y la laboriosidad de esta maravillosa ciudad", acota.

El ministro estuvo acompañado por el alcalde Alessandro Ghinelli; la jefa del Departamento de Promoción del Patrimonio Cultural, Alfonsina Russo; el director general del Plan Olivetti para la Cultura, Stefano Lanna; la directora regional de museos, Carlotta Paola Brovadan; y el director del Museo Arqueológico de Florencia, Daniele Federico Maras.

"Este es solo el comienzo", continuó el ministro Giuli, "de un camino hacia el retorno de obras de arte antiguas a su ubicación original. La idea es transformar la revalorización de una obra de arte extraordinaria en un catalizador para la armonía entre instituciones. El Plan Olivetti trabaja para garantizar que las semillas de las comunidades —nuestras obras y nuestro patrimonio cultural— puedan germinar y florecer de nuevo".

Giuli estableció un paralelismo entre la diosa Minerva y la Virgen del Conforto, una imagen mariana sagrada, si bien la estatua de bronce proviene de la mitología pagana y pertenece a la tradición clásica grecolatina, mientras que la otra sigue siendo un poderoso elemento de devoción popular arraigado en la tradición cristiana.

"Desde una perspectiva mitológica, Minerva es la primera representación de la llamada Inmaculada Concepción, una divinidad virginal nacida de la mente del Padre Celestial", dijo Giuli. "Es hermoso tener este elemento de divinidad virginal que viene del Cielo y está lista para defenderse", apuntó.

En Arezzo, Minerva se encuentra en uno de los espacios más evocadores de la sección romana del museo. La escultura (150,5 cm de altura; grosor medio del bronce: 4,5 mm) representa a la diosa Atenea/Minerva con quitón, himatión, égida con la cabeza de Medusa y casco corintio.

Estudios recientes la remontan a un original helenístico, datado en las primeras décadas del siglo III a. C. (c. 300-270 a. C.), posiblemente producido en Italia o la Magna Grecia.

