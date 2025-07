Arte: La exploración, entre Klee, Chagall y Picasso

“Más allá de los límites de la realidad. Entre Klee, Chagall y Picasso” es el título de la exposición que se exhibe del 1 de agosto al 11 de enero en los Museos Cívicos Gian Giacomo Galletti, en Domodossola.

Concebido y curado por Antonio D'Amico en colaboración con Stefano Papetti y Federico Troletti, el proyecto explora el período comprendido entre las dos guerras mundiales y la década de 1960 a través de una colección de pinturas y obras de arte aplicadas inéditas que buscan romper las reglas impuestas por la racionalidad para redescubrir una dimensión espiritual y liberadora más allá de lo visible y tangible. La exposición presenta artistas como Pablo Picasso, Osvaldo Licini, Fausto Melotti, Paul Klee, Marc Chagall y Gastone Novelli.

La exposición individual de Cerith Wyn Evans, “Pompeii Threnody”, estará abierta hasta el 11 de enero en el Antiquarium de Boscoreale. Curada por Andrea Viliani junto con Stella Bottai, Laura Mariano y Caterina Avataneo, es la primera exposición in situ del programa Pompeii Commitment Materie archeologiche, concebido específicamente para el Antiquarium de Boscoreale y Villa Regina.

La muestra, compuesta por 12 obras, explora la memoria, el tiempo y la transformación, elementos centrales en la obra del artista galés. Propone un diálogo inconsciente e involuntario “con aquellos y lo que, en última instancia, sigue vivo en Pompeya”, evocando la vitalidad imperecedera de la memoria.

En San Lúcido, del 1 de agosto al 12 de octubre, regresa el Festival de Fotografía Calabria, en su cuarta edición, dirigido por Anna Catalano. Se programaron 16 exposiciones en torno al tema “Raíces Comunes: Lugares”. Entre ellas se encuentra el proyecto “It Was Once My Universe”, en el que Marie Tomanova relata su regreso a su país natal, la República Checa, tras años viviendo en Estados Unidos, forjando un diálogo entre lo que fue y lo que ha sido.

También está el proyecto “Cast Out of Heaven”, en el que Hashem Shakeri muestra las ciudades satélite que surgieron en las afueras de Teherán, símbolos de aislamiento y promesas incumplidas; y la exposición colectiva con proyectos de Paul Gambin, “(Parlami d'Amore)”, que fusiona paisaje, sonido e iconografía personal en una narrativa emotiva y compleja.

Y Jung Ui Lee, cuyo “Urban Tattoo - This is Beautiful” transforma el caos visual de los carteles comerciales coreanos en símbolos de memoria colectiva y resiliencia urbana, además de Ciro Battiloro, cuyo “El silencio es un regalo” explora la dinámica familiar y comunitaria en los barrios de clase trabajadora del sur de Italia.

En Tagliacozzo, del 3 de agosto al 21 de septiembre, el Palacio Ducal Orsini Colonna acoge la duodécima edición de Contemporanea, dirigida por Emanuele Moretti y curada por Cesare Biasini Selvaggi.

Dos artistas fueron seleccionados para esta edición: Concetta Baldassarre, con la retrospectiva "El retrato revelado de una vida en el arte", la primera dedicada al artista tras su fallecimiento, y Annu Palakunnathu Matthew, con la exposición individual "Historias ocultas: Italianos de Abruzzo y soldados indios en la Segunda Guerra Mundial", curada por Maria Teresa Capacchione. En la primera exposición, aproximadamente 60 obras, entre pinturas y dibujos, reconstruyen la vida y obra de Baldassare, un extraordinario artista de finales del siglo XX y alumno de Toti Scialoja. En la segunda, la artista y fotógrafa angloindia Annu Palakunnathu Matthew presenta una instalación que lleva al espectador a un viaje para descubrir una historia poco conocida de Abruzzo durante la guerra: la de los soldados indios que, tras luchar junto a los británicos en varios frentes, fueron internados en un campo de prisioneros de guerra en Avezzano. (Ansa).