Arte: Laika en San Remo con obra por las muertes silenciadas de niños en Gaza

El propósito es llamar la atención sobre la nueva expedición de la Flotilla Global Sumud del 12 de abril próximo.

La nueva obra, titulada "Come le farfalle", es un cartel colgado en el centro de la ciudad de las flores (y de la música italiana).

La obra representa a una niña pequeña sosteniendo una muñeca, mientras alas de mariposa brotan de su espalda.

Gaza superó las 72.000 muertes, y análisis independientes indican que aproximadamente el 30% del total de víctimas son menores de edad.

"No me gustan las multitudes, pero en un momento de silencio absoluto, elijo el lugar más ruidoso de Italia para recordarles a todos que en Gaza siguen muriendo personas", dijo la artista.

"Decidí hacerlo tomando prestada la letra de la canción 'Stella Stellina' de Ermal Meta, a quien agradezco su valiente postura".

"Todos los artistas tienen una gran responsabilidad en tiempos como estos, especialmente cuando el nivel de censura es tan alto. No se trata de politizar, es una cuestión de humanidad. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se borra a un pueblo", insistió.

"El arte callejero, con sus medios, puede y debe hacer su parte: no es solo por Gaza, es por la humanidad en su conjunto.

Debemos detener esta masacre: entonces, quizás en Palestina, 'un manantial brotará de la colina' y ya no habrá niños que, como las mariposas, solo hayan vivido un día", concluyó Laika.

