Arte: Las muestras que llegan a Italia en 2026

BRESCIA - Los primeros 15 años del siglo XX, con la nueva sensibilidad que influyó en diversos ámbitos artísticos, creativos y productivos (pintura, escultura, arquitectura, gráfica, moda, fotografía, artes aplicadas y el emergente mundo del cine), son el centro de la exposición "Liberty", que se podrá ver en el Palacio Martinengo del 24 de enero al 14 de junio. Curada por Manuel Carrera, Davide Dotti y Anna Villari, la retrospectiva reúne más de 100 obras (pinturas, esculturas, cerámicas y carteles) para sumergir al público en el nuevo estilo Liberty que se afianzó en Italia, explorando también el clima cultural y social de la época, además del artístico.

MILÁN - Más de 90 obras de grandes artistas (como Silvestro Lega, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini y Raffaello Sernesi) componen la exposición "Los Macchiaioli", que estará en el Palacio Real del 3 de febrero al 14 de junio. Esta es la primera muestra resultado de los estudios más recientes realizados por los tres expertos italianos más destacados del movimiento (Francesca Dini, Elisabetta Matteucci y Fernando Mazzocca, quienes también son sus ideadores y curadores). En 9 secciones, el recorrido narra el "experimento nacional", o el proyecto risorgimentista, de los Macchiaioli, pintores cultos que se inspiraron tanto en las ideas de Mazzini como en las del Positivismo provenientes de Francia.

En el mismo Palacio Real, del 7 de febrero al 27 de septiembre, se presentará la exposición concebida por Anselm Kiefer para la Sala de las Cariátides, titulada "Kiefer. Las Alquimistas". Solo se podrá visitar con cita previa, y en ella se exhibe un ciclo de 38 lienzos con los que Kiefer rinde homenaje a las mujeres alquimistas, figuras muchas veces olvidadas pero clave para el desarrollo del pensamiento científico moderno.

ROMA - Las Galerías Nacionales de Arte Antiguo presentan, del 12 de febrero al 14 de junio, en las salas del Palacio Barberini, la gran exposición "Bernini y los Barberini", curada por Andrea Bacchi y Maurizia Cicconi. El proyecto ilustra la fructífera relación entre el artista y Maffeo Barberini, su primer y más importante mecenas, quien luego sería elegido papa con el nombre de Urbano VIII. A lo largo de seis secciones, el recorrido sigue la carrera de Bernini desde sus inicios hasta su plena madurez. Entre las obras más significativas exhibidas se encuentran Las Cuatro Estaciones de la colección Aldobrandini y San Sebastián del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.

ROVIGO - En el Palacio Roverella, del 27 de febrero al 28 de junio, se presentará la exposición "Zandomeneghi y Degas. Impresionismo entre Florencia y París", curada por Francesca Dini. En el marco de un diálogo entre tradición y vanguardia, la muestra documenta, a través de excepcionales préstamos, la intensa (y a veces áspera, pero siempre fértil) relación de amistad que unió a los dos artistas durante su larga convivencia parisina.

PERUGIA - Del 14 de marzo al 14 de junio, la Galería Nacional de Umbría celebrará el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís con la exposición "Giotto y San Francisco. Una revolución en Umbría en el siglo XIV", curada por Veruska Picchiarelli y Emanuele Zappasodi. La muestra narra el momento en el que el carisma del santo se encuentra con el genio del artista, marcando el inicio del arte moderno. Fue en el taller de la Basílica superior de San Francisco en Asís, a partir de 1288, donde comenzó el cambio de la estilizada "maniera greca" de tradición bizantina hacia la revolucionaria visión figurativa impulsada por el maestro florentino.

FLORENCIA - Una exposición dedicada a Lorenzo de' Medici, el miembro más célebre de la dinastía florentina, con más de 100 obras, entre las que se encuentran verdaderos capolavoros y préstamos provenientes de todo el mundo. La exposición, titulada Magnífico 1492, se inaugurará en el otoño de 2026, organizada por las Galerías de los Uffizi. Será la primera vez que se reconstruya la vasta colección de arte del legendario mecenas, príncipe del Renacimiento.

En el mismo lugar, del 14 de marzo al 23 de agosto, se llevará a cabo la gran exposición "Rothko en Florencia", organizada en el Palacio Strozzi y curada por Christopher Rothko y Elena Geuna.

La muestra recorre toda la carrera de Rothko, desde sus primeras obras figurativas en los años 30 y 40, que dialogan con el Expresionismo y el Surrealismo, hasta sus célebres lienzos abstractos de los años 50 y 60.

GNOVA - Más de 100 obras de museos, fundaciones y colecciones públicas y privadas internacionales componen la gran retrospectiva Mimmo Rotella. 1945-2005, curada por Alberto Fiz y realizada en colaboración con la Fundación Mimmo Rotella, que se exhibirá en el Palacio Ducal del 24 de abril al 13 de septiembre. Pensada con motivo del vigésimo aniversario de la muerte del artista, la exposición analiza toda su trayectoria creativa, desde sus primeras experimentaciones abstractas de la posguerra, influenciadas por el surrealismo, hasta las Nuevas Iconas de sus últimos años, realizadas mediante collage y sobrepinturas.

VENECIA - Marina Abramović será la protagonista del 6 de mayo al 19 de octubre en las Galerías de la Academia, con la muestra Transforming Energy, presentada durante la sexagésima primera Exposición Internacional de Arte - La Biennale di Venezia y para celebrar el 80° cumpleaños de la artista. Curada por Shai Baitel (junto a la misma Abramović), la exposición reúne obras icónicas como Imponderabilia (1977), Rhythm 0 (1974), Light/Dark (1977), junto a proyecciones de performances históricas y nuevas creaciones realizadas especialmente para la ocasión. (ANSA).