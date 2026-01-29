Arte: Los Juegos de Milán-Cortina también ligados al arte

El eje de la muestra es "Roma Antica" de Giovanni Paolo Panini, obra maestra proveniente del MET, que dialoga con pinturas, esculturas, artes decorativas y valiosos souvenirs del Grand Tour conservados en las colecciones del museo, algunos inéditos o nunca antes expuestos.

El recorrido se desarrolla como un verdadero tour a través de las salas, recreando la experiencia del viaje a Italia como momento fundacional de la educación en la belleza y el mundo clásico.

El cierre del recorrido es Tutti gli dei, obra en video firmada por Ferzan Ozpetek, inspirada en la pintura de Panini: la luz que atraviesa la cúpula del Panteón y se posa sobre el rostro de una mujer dormida se convierte en el gesto desde el cual toma forma un Grand Tour interior, donde lo antiguo se transforma en presencia viva y emocional.

"Esta obra es para mí el emblema del Grand Tour: con una sola pintura se rinde homenaje a todo un museo, a toda la memoria y belleza que custodia —explica Ozpetek—. Es un viaje no solo geográfico, sino del alma, capaz aún hoy de despertarnos y sorprendernos".

El proyecto, subrayó la asesora regional de Cultura Francesca Caruso, "forma parte del programa de las Olimpiadas de la Cultura y es una oportunidad para celebrar, junto a los valores olímpicos, el patrimonio cultural lombardo, que deja conocimientos y saberes destinados a perdurar".

Para el asesor municipal de Cultura Tommaso Sacchi, la muestra "invita a redescubrir el sentido del Grand Tour como experiencia de lentitud y conocimiento, y confirma el rol del Poldi Pezzoli como institución capaz de dialogar con los grandes museos del mundo".

"Hemos respondido a la invitación de las instituciones con un proyecto que valoriza nuestras colecciones y donaciones fundamentales", afirmó la directora Alessandra Quarto, recordando también el carácter excepcional del préstamo del MET.

"Estamos felices de colaborar con el Poldi Pezzoli —concluyó Stephan Wolohojian, curador jefe de Pintura Europea del Metropolitan Museum— en una iniciativa que profundiza uno de los capítulos más fascinantes de la cultura europea, poniendo en diálogo un gran préstamo con una colección de extraordinario prestigio". (ANSA).