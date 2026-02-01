Arte: Los secretos de la "Génesis" de Tintoretto

La muestra celebra el regreso al museo del ciclo Historias del Génesis, creado por Jacopo Tintoretto a mediados del siglo XVI para la Escuela de la Santísima Trinidad.

Por primera vez desde su dispersión a principios del siglo XIX, la exposición reúne los tres lienzos pertenecientes a la Galería de la Academia —La creación de los animales, El pecado original y Caín mata a Abel— con la pintura Adán y Eva ante el Eterno, excepcionalmente cedida por la Galería Uffizi de Florencia.

La exposición culmina un largo proyecto de restauración, llevado a cabo entre febrero de 2024 y enero de 2025 por la restauradora Claudia Vittori para la exposición estadounidense "La Génesis de Tintoretto", que se celebrará en el Museo de Arte de Cincinnati en 2025.

El proyecto, posible gracias a las contribuciones de la Fundación para el Arte y la Cultura Italianos de Nueva York y el Museo de Arte de Cincinnati, liberó los lienzos de pátinas y barnices amarillentos, devolviéndoles su luminosidad y revelando un paisaje natural que, por primera vez en la obra de Tintoretto, cobra protagonismo.

La exposición, curada por Battaglia y Sburlino, con el diseño de la instalación y la coordinación técnica de Maria Antonietta De Vivo, se centra en la técnica pictórica de Tintoretto, revelada a través de la campaña de diagnóstico y el proceso de restauración.

Los visitantes podrán descubrir los secretos del método de trabajo del artista: desde el uso de un único y gran soporte textil para los tres lienzos, pasando por los dibujos a carboncillo y pincel subyacentes, hasta las variaciones compositivas introducidas durante el proceso.

La exposición se acompaña de un vídeo que reconstruye el contexto original de la Scuola della Santissima Trinit…, antiguamente ubicada en la actual zona de Dogana de Mar, además de ofrecer una visión más profunda de la técnica de ejecución y el proceso de restauración. (ANSA).