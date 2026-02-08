Arte: Los secretos del italiano "cazador" de auroras boreales

Solo en la última temporada, por suerte, vio más de 210.

Lorenzo, quien se ha convertido en el "cazador de auroras boreales" más famoso del mundo en redes sociales, lleva muchos años viviendo en Laponia, afincado en Rovaniemi, donde ha convertido su pasión por la aventura y la naturaleza ártica en su profesión. Decidió poner su gran pasión al servicio de los demás, liderando expediciones para experimentar el espectáculo único de las auroras boreales y organizando "road trips" dedicados a avistarlas en Laponia, que abarcan Finlandia, Suecia y Noruega.

"Arctic Road Trips" ("Viajes por el Ártico") es su singular proyecto, creado junto a Luisa Schaffner para mostrar la auténtica Laponia -distribuida entre Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia- permitiendo a la gente experimentar el Ártico de una forma auténtica y respetuosa con el medio ambiente.

Viajan en grupos pequeños, sin rutas preestablecidas, siguiendo el clima, las auroras y la naturaleza para garantizar la mejor experiencia posible.

"No basta con estar en Laponia para ver la aurora. Si el cielo está nublado, puedes estar en el mejor lugar del mundo...

y nunca la verás", afirma Lorenzo Mirandola. Muchas veces hay que conducir durante horas, cambiar de país, escapar de las nubes, comprobar el viento, la humedad, el viento solar y los claros en la nubosidad.

En resumen, hay que perseguir la aurora, no esperarla.

Aunque el cielo esté despejado toda la noche, hay que saber cuándo salir. Mucha gente que sale sola se pierde lo mejor de la noche.

"Las aplicaciones pueden ser útiles, pero no te dicen si el cielo está nublado, si va a nevar, si el viento cambia de dirección o si hay un agujero perfecto a 200 km en otra zona. El tiempo en el Ártico es impredecible y las aplicaciones se equivocan el 50% del tiempo", explica el italiano. "El 90% de quienes no la ven confían demasiado en las aplicaciones y muy poco en el tiempo real. Por eso creamos una aplicación gratuita, aurorawebcams.com, que es la mejor del mundo para saber en tiempo real dónde se puede ver la aurora. La aurora boreal, pero incluso con eso solo, es difícil de navegar, debido a todas las variables mencionadas anteriormente", indica Mirandola.

La sólida comunidad de entusiastas y curiosos de Lorenzo Mirandola, que él mismo nutre a diario a través de las redes sociales, prospera gracias al intercambio único de información científica, curiosidades, videos e imágenes impresionantes de la aurora.

Muchos afirman que 2026 es el mejor año para avistar la aurora boreal. Las noticias falsas y los conceptos erróneos también circulan en línea, lo que a menudo crea confusión entre los visitantes sobre la emoción de avistarla.

"En cuanto a 2026, no lo sabremos hasta que termine el año", continúa Mirandola. Entre las noticias falsas más comunes se encuentra que no se pueden ver las auroras con luna llena, que para avistarlas se necesita un Kp alto y constante, y que las auroras pueden aparecer en momentos preestablecidos.

"Personalmente, en relación con estos falsos mitos, he visto auroras muy fuertes incluso con luna llena, con Kp0 y a cualquier hora del día", sentencia el italiano.

Ir a ver la aurora está de moda: atrae a un número cada vez mayor de visitantes que viajan a Laponia y los países árticos, personas que buscan un momento inolvidable que recordarán toda la vida. ®La aurora atrae a quienes necesitan sentirse vivos, cautivándolos tanto porque es un espectáculo único e impredecible. "No es como un monumento: puede estallar en el cielo en un minuto y desaparecer inmediatamente después.

Es algo que te hace sentir pequeño pero vivo. Cualquiera que la vea por primera vez siempre se conmueve; es difícil permanecer indiferente", completa Mirandola. (ANSA).