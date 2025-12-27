Arte: «Magnífico 1492», en la Galería Uffizi una muestra sobre Lorenzo de Médici

La exposición "Magnífico 1492" está prevista para otoño boreal (a partir de septiembre) de 2026, organizada por la Galería Uffizi.

Esta muestra reconstruirá por primera vez la inagotable colección de arte del legendario mecenas, un príncipe del Renacimiento, reunida y albergada en el palacio familiar de la Via Larga de Florencia, hoy Palazzo Medici Riccardi en la Via Cavour, tal como fue descrita e inventariada en 1492, año de su muerte.

Lorenzo de Medici, según Simone Verde, director de la Galería Uffizi, fue un "verdadero punto de inflexión: su vida termina donde comienza el mundo de la historia moderna, que aún habitamos hoy. Es decir, el año del descubrimiento de América".

Nacido en 1449, reconocido universalmente como el gobernante más famoso de la dinastía que gobernó Florencia y Toscana entre los siglos XV y XVII, fue un político astuto y capaz, pero sobre todo un ferviente promotor de la cultura y las artes, hasta el punto de convertirse en la personificación misma del mecenazgo.

Lorenzo di Piero de Medici se rodeó de algunos de los intelectuales más brillantes de su tiempo, como Angelo Poliziano, Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola, así como de genios artísticos como Botticelli y Miguel Ángel, logrando así transformar Florencia en la capital indiscutible del Renacimiento.

Además de una amplia selección de pinturas y esculturas, incluyendo auténticas obras maestras, la exposición incluirá jarrones, gemas, camafeos, monedas, códices y mapas, que demuestran la diversa y multifacética gama de intereses, pasiones y curiosidades que constituyeron uno de los rasgos más distintivos del linaje Medici.

El proyecto culmina con la reconstrucción de uno de los ciclos más importantes de la historia del arte occidental, que las Galerías desvelarán en los próximos meses.

También conocido como Lorenzo el Magnífico por sus contemporáneos, fue un estadista italiano y gobernante de facto de la República de Florencia, mecenas de las artes, diplomático, banquero, poeta y filósofo renacentista, perteneciente a la familia Médici, y también bisabuelo de la reina Catalina de Médici.

Su vida coincidió con la cúspide del Renacimiento italiano temprano; su muerte (8 de abril de 1492) marca el final de la Edad de Oro de la ciudad de Florencia. La frágil paz que ayudó a mantener entre los distintos estados italianos terminó con su muerte.

Los restos de Lorenzo de Médici reposan en la capilla de los Médici en la basílica de San Lorenzo de Florencia. (ANSA).