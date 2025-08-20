Arte: Man Ray, Beato Angélico y los faraones

En el Palazzo Reale de Milán, las imágenes irónicas, provocadoras y elegantes de Man Ray serán las protagonistas de la gran retrospectiva "Forme di luce", que tendrá lugar del 24 de septiembre al 11 de enero y estará curada por Pierre-Yves Butzbach y Robert Rocca.

Pionero de los lenguajes visuales que siguen influyendo en el arte, la fotografía, el diseño y la cultura contemporánea, y figura central de la vanguardia del siglo XX, Man Ray se presenta a través de aproximadamente trescientas obras, entre fotografías antiguas, dibujos, litografías, objetos y documentos de importantes colecciones públicas y privadas.

Uno de los padres del arte del Renacimiento, maestro de la perspectiva y del uso de la luz en la relación entre figuración y espacio, Beato Angelico será homenajeado en una gran exposición en Florencia del 26 de septiembre al 25 de enero en la doble sede del Palazzo Strozzi y el Museo di San Marco.

Curada por Carl Brandon Strehlke, curador emérito del Museo de Arte de Filadelfia, la exposición, fruto de cuatro años de trabajo, es la primera gran exposición en Florencia dedicada al artista en setenta años.

Reuniendo pinturas, dibujos, esculturas y miniaturas de prestigiosos museos, bibliotecas y colecciones italianas e internacionales, así como de numerosas iglesias e instituciones locales, la exposición explora la producción, el desarrollo y la influencia del arte de Beato Angelico en diálogo con pintores como Lorenzo Monaco, Masaccio y Filippo Lippi, así como con escultores como Lorenzo Ghiberti, Michelozzo y Luca della Robbia.

Revelando la elegancia, la modernidad y el encanto del París de fin de siglo, también a través de la mirada de artistas italianos como Boldini, De Nittis y Corcos: la gran exposición "Belle Époque", curada por Francesca Dini, se presentará en el Palazzo Blu de Pisa del 14 de octubre al 7 de abril.

Recorriendo los momentos clave de ese período, desde las convulsiones políticas de 1870 hasta el surgimiento del París moderno, la exposición presenta obras de instituciones italianas e internacionales como el Museo de Orsay y el Louvre, el Museo de Arte de Filadelfia, la Galería Uffizi, el Museo y Real Bosco di Capodimonte, así como colecciones privadas accesibles al público por primera vez.

A partir del 24 de octubre, más de 130 obras de los museos más importantes de Egipto sumergirán a los visitantes en las maravillas y misterios del antiguo Egipto gracias a la exposición "Tesoros de los Faraones", comisariada por el Dr.

Tarek El Awady, que se exhibe en las Scuderie del Quirinale de Roma hasta el 3 de mayo.

Un acontecimiento de importancia histórica (es la segunda vez que Egipto autoriza la presentación de una exposición de esta magnitud en Italia, después de la del Palazzo Grassi en Venecia en 2002-2003, que contó con 80 piezas), la muestra ofrece un panorama excepcional, inspirándose en los orígenes de la civilización faraónica hasta el esplendor de los grandes gobernantes del Imperio Nuevo y del Tercer Período Intermedio, incluyendo también los descubrimientos arqueológicos más significativos de los últimos años.

Entre las piezas más importantes expuestas se encuentran la Tríada de Micerinos, el sarcófago dorado de la reina Ahhotep, la máscara funeraria dorada de Amenemope, la cobertura funeraria dorada del faraón Psusennes I, las estatuas de Sennefer, Ramsés VI y Tutmosis III.

De Picasso a Van Gogh.

Obras maestras del Museo de Arte de Toledo. Historias de la pintura desde la abstracción hasta el impresionismo es la gran exposición organizada por el Museo de Arte de Toledo y Linea d'ombra, curada por Marco Goldin, que se presenta en el Museo di Santa Caterina de Treviso del 15 de noviembre al 10 de mayo.

Única exposición europea, la muestra reúne 60 obras de gran prestigio (valoradas en conjunto en 1000 millones de euros) en un viaje a través de la historia del arte: comenzando con la abstracción estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, de Richard Diebenkorn a Morris Louis, de Ad Reinhardt a Helen Frankenthaler, luego llega a algunas experiencias clave de la abstracción europea, de Ben Nicholson y Josef Albers a Piet Mondrian y Paul Klee, para luego profundizar en la transición del siglo XX al XIX y luego en los tres grandes temas: la naturaleza muerta, las figuras y los retratos, y los paisajes.

