Arte: muestras variadas en toda Italia

MILÁN - En el gran ledwall de la planta baja del Palazzo Citterio, Debora Hirsch presenta Vanishing Trees, una instalación site-specific curada por Clelia Patella, que podrá visitarse del 15 de enero al 15 de abril. Entrecruzando arte digital, ciencia y memoria, la artista utiliza tecnologías generativas para reinterpretar las imágenes de tres árboles en peligro de extinción —Ginkgo biloba, Pterocarya fraxinifolia y Torreya taxifolia— conservados en el Jardín Botánico de Brera, transformándolos en presencias vivas, testigos de un mundo que resiste al paso del tiempo y al olvido.

De Giacomelli a De Biasi, de Di Bosso a Biasiucci, y luego Herwitt, Horst y Klein: son 28 los maestros italianos e internacionales reunidos en el segundo capítulo del formato I tempi dello sguardo. 90 años de fotografía italiana en dos actos, que The Pool NYC presenta del 16 de enero al 28 de febrero en el Palazzo Fagnani Ronzoni. A través de un recorrido compuesto por 80 obras, la muestra repasa la historia de la fotografía italiana, desde el Futurismo hasta la gran etapa del Neorrealismo, pasando por las búsquedas conceptuales y la experiencia fundamental de Viaggio in Italia, ideada por Luigi Ghirri.

VENECIA - Del 16 de enero al 15 de febrero, en el Palazzetto Tito, la Fundación Bevilacqua La Masa presenta con entrada libre la exposición Epifanías, dedicada a Luigi Voltolina. El recorrido reúne una amplia selección de obras que ofrecen al público una lectura crítica original de la investigación del artista, cuya pintura, basada en la rapidez, se concentra en un gesto que no busca la perfección, sino la revelación.

REGGIO EMILIA - Opus in fieri es el título de la muestra bipersonal de los artistas reggianos Federico Branchetti y Fabio Iemmi, programada en el Palazzo da Mosto del 17 de enero al 8 de febrero. Curada por Greta Martina, la exposición se centra en el concepto de potencialidad, en el momento que precede a la plena manifestación del gesto. Branchetti, con su proyecto Liminale, presenta una selección de obras inéditas realizadas especialmente para la ocasión. Metacantieri - Vibraciones sonoras de la materia, de Iemmi, se compone de obras matéricas en pared y una instalación.

LODI - Platea Palazzo Galeano acoge del 17 de enero al 12 de marzo la muestra individual de Linda Carrara, titulada Paseo (hacia el sur), curada por Gaspare Luigi Marcone. El proyecto se materializa en el tríptico acrílico sobre tela Paseo (hacia el sur), resultado de diversas exploraciones y análisis de los territorios bañados por el río Adda: un "proceso peripatético" en el que el caminar y el acto pictórico se fusionan, partiendo de la idea original de que el arte es una "cosa mental".

ROMA - En la Fundación Memmo se inauguró el 14 de enero la exposición Apresúrate lentamente, undécimo capítulo de Conversation Piece, el ciclo anual de muestras curado por Marcello Smarrelli, concebido para ofrecer un panorama de artistas italianos y extranjeros que eligen Roma como lugar de residencia e investigación. ¨Existe un tiempo para la obra de arte? A esta pregunta responden con sus trabajos, Alicja Kwade (1979, Katowice, Polonia), ganadora del Premio Roma 2025-26 en la Academia Alemana Roma Villa Massimo; Paul Maheke (1985, Brive-la-Gaillarde, Francia) y Enrique Ramírez (1979, Santiago de Chile), ambos pensionnaires 2025-26 de la Academia de Francia en Roma - Villa Medici; Prem Sahib (1982, Londres), Abbey Fellow 2025-26 de la British School at Rome, y Henry Taylor (1958, Ventura, California).

Cierra el 19 de enero en el Palazzo della Cancelleria De Humana Mensura, exposición de Linda Karshan curada por Laura Villani.

La artista, tras su paso por la Tate Modern y el British Museum, lleva a Roma su diálogo con el Renacimiento y la "medida humana", interrogando la relación entre gesto, medida y orden cósmico a través de obras procedentes de colecciones italianas e internacionales y de una performance, Walked Drawing, concebida para la Sala Vasari. (ANSA).