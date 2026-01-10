Arte: murió Beatriz González, una de las mayores referentes de la pintura colombiana

Su obra se caracterizó por ser un diálogo con la sociedad colombiana de más de seis décadas en las que la violencia local fue siempre un pretexto para recordarle al país sus males y dolores, no solo como pintora y grabadora, sino desde su lugar como investigadora cultural y curadora.

"Auras Anónimas" (2009) es el nombre de una de sus obras más emblemáticas, expuesta al país en el Cementerio Central de Bogotá, donde tomó 8.957 nichos mortuorios y repitió figuras de siluetas de hombres cargando cadáveres, en un lugar de ese camposanto donde eran sepultadas personas anónimas y víctimas de la violencia política y callejera.

Son en total cuatro columbarios que la Alcaldía de Bogotá anunció meses atrás que va a restaurar y mantener, dado que están en abierto deterioro.

Varios sectores culturales del país lamentaron la muerte de la artista que fue durante cerca de dos décadas la curadora del Museo Nacional de Colombia en Bogotá, además de pieza fundamental para la creación en 1978 del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM).

"Desde su triunfo en el Salón Nacional de Artistas de 1965 con 'Los suicidas del Sisga', hasta su monumental intervención 'Auras anónimas', 2009, su trabajo se dedicó a observar lo que el país intentaba ignorar. Su paso por escenarios como la Documenta de Kassel, el Tate Modern, el MoMA, el Museo Reina Sofía y la Pinacoteca de São Paulo no solo internacionalizó su nombre, sino que posicionó la mirada crítica colombiana en el canon global", detalló el MAMM. (ANSA).