Arte: Murió Jean Widmer, pionero del Minimalismo

"Jean Widmer transformó la historia del diseño gráfico y la comunicación visual", escribió el Centro Pompidou, el renombrado Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de París, en un comunicado en el que anunciaba su fallecimiento. Nacido en 1929 en Suiza, Widmer llegó a París a mediados de la década de 1950.

Y fue él el que diseñó la identidad gráfica de importantes instituciones culturales francesas, como el Museo de Orsay, el Instituto del Mundo Árabe y la Biblioteca Nacional de Francia.

Pionero del minimalismo, su creación más famosa data de 1977, cuando diseñó el logotipo del recién inaugurado Centro Pompidou, obra de Richard Rogers y Renzo Piano: cinco simples líneas negras sobre fondo blanco, cruzadas por una línea diagonal que representa su icónica escalera mecánica. En Francia, Widmer también es recordado por sus estilizadas señales que marcaban lugares y monumentos culturales a lo largo de las carreteras francesas. (ANSA)