Arte: Obras de Fernando Botero en teatro y calles de Singapur

Además de las 130 obras, entre pinturas, dibujos y esculturas que estarán expuestas en el IMBA, la exposición incluirá 10 esculturas monumentales ubicadas a las afueras del teatro y en el Silver Garden de Gardens by the Bay, un lugar de alto flujo turístico que acoge cada año a 18 millones de visitantes.

"Singapur es una de las ciudades con mayor concentración de coleccionistas y de obras de Botero per cápita en el mundo, sin contar los museos, consolidando su vínculo histórico con el artista" destacaron los organizadores.

Las obras de Botero estuvieron expuestas por última vez en Singapur en 2004, en el marco del trabajo adelantado por el artista que desde los años 80 conectó con los museos y coleccionistas asiáticos donde expuso, incluso en lugares emblemáticos de Tokio, Beijing, Hong Kong y Seúl.

"Más que una exposición, esta experiencia busca inspirar alegría, humanidad y reflexión en los visitantes, plasmando la convicción de Botero de que el arte debe ser accesible, emocionalmente resonante y profundamente humano", manifestó Fernando Botero Zea, hijo del artista plástico y co-presidente de la Fundación Fernando Botero (ANSA).