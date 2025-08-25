Arte: Otoño con grandes maestros en los museos italianos

Comienza el 25 de septiembre en Milán, donde, tras 10 años de ausencia, Maurits Cornelis Escher vuelve a la palestra con una gran exposición en el Museo Mudec hasta el 8 de febrero.

Comisariada por Claudio Bartocci, Paolo Branca y Claudio Salsi, en colaboración con el Kunstmuseum Den Haag, "M.C.

Escher. Entre el arte y la ciencia" presenta 90 obras, entre grabados, acuarelas, xilografías y litografías, así como unas cuarenta piezas islámicas para su comparación.

La exposición explora la relación de Escher con sus fuentes de inspiración, trazando la evolución del artista: desde sus primeros trabajos en el Art Nouveau, pasando por los paisajes italianos, hasta su madurez, cuando desarrolló el uso de teselaciones, ciclos metamórficos, ilusiones ópticas y representaciones del infinito que lo hicieron famoso gracias a un lenguaje visual único que combina arte y matemáticas.

Del 11 de octubre al 8 de febrero, el Palazzo Diamanti de Ferrara presenta "Chagall, testigo de su tiempo", una exposición organizada por la Fondazione Ferrara Arte y Arthemisia, comisariada por Paul Schneiter y Francesca Villanti, que describe el universo poético del gran artista.

El tema del doble, junto con metáforas universales —desde amantes voladores hasta animales parlantes—, así como la identidad, el exilio, la espiritualidad y la alegría de vivir: todo esto, junto con la belleza, está presente en las 200 obras expuestas (entre pinturas, dibujos y grabados), un recorrido que revela cómo la experiencia personal de Chagall se convierte en una reflexión compartida.

Del 16 de octubre al 25 de enero, el Palazzo Zabarella de Padua presenta "Modigliani: Picasso y las voces de la modernidad desde el Museo LaM", comisariada por Jeanne-Bathilde Lacourt. Dividida en seis secciones, la exposición —organizada por el Palazzo Zabarella y el Museo de Arte Moderno, Contemporáneo y Bruto de Lille (LAM), en colaboración con Manifesto Expo— reúne 65 obras de 30 artistas, algunos de ellos figuras destacadas de la vanguardia histórica, otros más cercanos a la contemporaneidad.

Además de cinco pinturas de Pablo Picasso y seis de Amedeo Modigliani, la exposición también incluye obras de Braque y Léger, Miró, Calder y Dubuffet.

Finalmente, en Gallarate, el Museo MA*GA presenta "Kandinsky e Italia", del 30 de noviembre al 12 de abril, una gran retrospectiva centrada en el célebre artista, uno de los pioneros del arte abstracto.

Comisariada por Emma Zanella y Elisabetta Barisoni, diseñada y producida por el Museo MA*GA y la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro (Venecia), la exposición explora el papel de Kandinsky en el nacimiento del arte abstracto y su evolución en Europa e Italia, cuya influencia sigue vigente en el arte contemporáneo actual.

Esta exposición presenta obras maestras de ambos museos, enriquecidas con préstamos de colecciones públicas y privadas, de artistas como Paul Klee, Enrico Prampolini, Mario Radice, Atanasio Soldati y Emilio Vedova. (ANSA).