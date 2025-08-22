Arte: Paolo Conte, un cantautor volcado a la pintura

La Fundación Museos de Asti, junto con Arthemisia, presenta la primera gran exposición de la obra de Paolo Conte en el Palazzo Mazzetti. Estas creaciones abarcan toda su vida y se caracterizan por una figuración poderosa, poética e irónica.

La exposición "Paolo Conte. Original" es un retrato único y afectuoso del artista astiano, un ícono de la canción italiana, que durante años cultivó una profunda y reservada pasión por las artes visuales, formándose como pintor e ilustrador y manteniendo una profunda y continua relación con la imagen.

Su mundo se configura a través de colores, líneas, abstracciones y sugerencias figurativas que sumergen al espectador en el universo poético de sus canciones: melancólico, jazzístico, elegante y surrealista.

La exposición no es solo un homenaje a su polifacética personalidad, sino también una oportunidad única para descubrir el lado más visual y secreto de un gran artista, inmenso y multifacético: músico de jazz, letrista, multiinstrumentista, cantautor y también abogado.

Nacido el 7 de enero de 1937 en Asti, Paolo Conte, originario de la provincia italiana, ha conquistado el mundo entero con una elegancia atemporal y una erudición que trasciende las meras nociones.

A pesar de haber escrito algunas de las canciones más hermosas de la música italiana (Azzurro, Insieme a te non ci sto pi—, Onda su onda), es en Francia donde ha recibido los más altos honores institucionales y el amor incondicional del público.

El maestro, que se acerca a los 90 años, fue el bardo de la provincia y su imaginería, el dandy cantautor sin mensaje, pero también el poeta que mejor cantó el amor, en todos sus matices, sin temblores sentimentales.

Y todo esto al ritmo del jazz y la milonga, con acordeón, piano, vibráfono, saxofón y mirlitón. Con una voz áspera y sucia, y una cultura franco-piamontesa, Conte hizo historia en la música sin tomarse nunca demasiado en serio.

"No pertenezco a la categoría histórica de cantautores mucho más jóvenes que yo que defendían temas sociales, así que nunca transmití el supuesto 'mensaje'", declaró en una entrevista.

Interpretó personajes solitarios, llenos de melancolía y desencanto, como él mismo lo era.

"Soy solitario, no me gusta la vida social, no me gustan las masas, tengo pocos amigos, vivo fuera de las metrópolis. Quizás me protejo".

En sus escritos y pinturas, cultivó un sentido de otro lugar, propio de los escritores del siglo XX, "una forma de modestia que permite trasladar ciertas historias de nuestra vida real a un teatro más distante, más imaginativo, más fantasmagórico, para embotar el sentido de la realidad y transformar la pobreza que puede existir en el contenido de una historia en algo más". (ANSA).