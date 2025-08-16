Arte: Piedad de Bellini, de Rímini a Venecia para restaurar

El también "Cristo muerto sostenido por ángeles" de Bellini saldrá del Museo Municipal de Rimini, a finales de agosto, hacia la Galería Giorgio Franchetti de Ca' d'Oro de Venecia: la restauración estará a cargo de Cbc-Conservazione Beni Culturali, la misma que se ocupó de las pruebas diagnósticas preliminares la pasada primavera boreal.

En esa ocasión, también se contó con el apoyo financiero de la Fundación Patrimonio Véneto, una organización sin fines de lucro con más de 25 años de experiencia en la protección y promoción del patrimonio artístico del Véneto a nivel mundial, que ahora financia íntegramente el proyecto con una donación de 37.454 euros.

Se prevé que las obras de restauración finalicen en octubre, pero permanecerán en Venecia para ser el centro de una exposición documental, promovida por la Dirección Regional de Museos Nacionales del Véneto y alojada en los mismos espacios que la Galería Giorgio Franchetti, también posible gracias al apoyo de Venetian Heritage.

"Este es un proyecto importante", comentó Michele Lari, concejal de Cultura, "que no solo enriquecerá una de las colecciones museísticas más importantes de la ciudad, sino que también nos permitirá fortalecer las relaciones de colaboración y los intercambios con organizaciones clave como la Fundación del Patrimonio Véneto y los Museos Nacionales del Véneto, que también son estratégicas para consolidar el papel de Rímini como ciudad de arte". (ANSA).