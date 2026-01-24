Arte: Pío Monte de la Misericordia, siete artistas "mecenas" de Caravaggio

Se trata de Antony Gormley, Holly Herndon y Mat Dryhurst, Yu Hong, Max Renkel, David Salle, Marco Tirelli y Lee Ufan, quienes comparten la misión de la institución donando sus obras, que pasarán a formar parte estable de la colección.

Las piezas, inspiradas en el tema de la misericordia, se exhiben en la iglesia del Pio Monte, renovando, a más de cuatrocientos veinte años de distancia, aquel vínculo profundo entre arte, caridad y compromiso cívico que en 1606 llevó a los gobernadores de la institución benéfica a encargar a Merisi la pintura.

La iniciativa fue inaugurada por Fabrizia Paternò di San Nicola, superintendente del Pio Monte della Misericordia; Mario Codognato, el curador; Alberto Sifola, gobernador del Patrimonio Mobiliario Artístico y Archivístico del Pio Monte della Misericordia; y Maria Grazia Leonetti Rodinò, ideadora y responsable del proyecto.

El escultor británico Antony Gormley aborda así el tema de la misericordia partiendo del cuerpo humano; Holly Herndon y Mat Dryhurst ofrecen en su obra una lectura profundamente contemporánea de los conceptos de cuidado y colectividad a través de una imagen generada con el primer modelo de inteligencia artificial.

Yu Hong concentra su investigación en el cuerpo expuesto y en la experiencia de vivir y morir; el artista alemán Max Renkel trabaja sobre el límite inestable entre figuración y abstracción.

David Salle, pintor y grabador estadounidense, entrelaza imágenes y lenguajes heterogéneos; Marco Tirelli indaga el umbral entre lo visible y lo invisible a través de una pintura rigurosa y mental. El coreano Lee Ufan, influido por las filosofías orientales del budismo zen y el taoísmo, se apoya en un gesto pictórico esencial.

De este modo, son ya 56 las obras donadas hasta hoy por artistas italianos e internacionales que contribuyen a ampliar la sección permanente de arte contemporáneo del Pio Monte, que custodia, entre otros, trabajos de Anish Kapoor, Mimmo Jodice, Mimmo Paladino, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Giberto Zorio, Francesco Clemente, Antonio Biasiucci, Marisa Albanese, Douglas Gordon, Jimmie Durham, Michal Rovner y Paul Thorel.

Además, se han concedido siete becas, de 1.000 euros cada una, a estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Nápoles. El proyecto está financiado con el aporte de la Región Campania.

