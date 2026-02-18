Arte: San Francisco y Giotto, Umbría celebra a dos "revolucionarios"

La transición de un lenguaje refinado y estilizado, deudor de la tradición bizantina, a una revolución figurativa tuvo como protagonista principal a Giotto di Bondone.

Hacia 1290, irrumpió en la obra de la iglesia superior de la Basílica de San Francisco en Asís, donde el papa Nicolás IV había iniciado un período de fervor decorativo sin precedentes, para dotar al edificio de una ornamentación digna de su función como cofre para los restos del alter Christus.

Ese encuentro, ocurrido cuando Giotto era aún muy joven, es el punto de partida de la celebración en Umbría del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís, con una gran exposición prevista del 14 de marzo al 14 de junio de 2026 en la Galleria Nazionale dell'Umbria de Perugia.

La muestra, que también recibió la medalla del Presidente de la República, se titula "Giotto y San Francisco: Una revolución en la Umbría del siglo XIV", pero también narra la llegada a Asís de otras dos figuras sensacionales, a finales de la década de 1320: Simone Martini y Pietro Lorenzetti, quienes trajeron la elegancia más refinada y la pasión más desbordante de su Siena natal.

Al igual que Giotto, son las figuras centrales de la exposición, con obras creadas durante los años en que estuvieron activos en la Basílica de San Francisco, como la Virgen con el Niño de la Ópera del Duomo de Orvieto, paradigma del refinamiento incomparable de Simone Martini, o la Virgen de Monticchiello de Pietro Lorenzetti, de la Pinacoteca de Pienza.

La exposición, dividida en ocho secciones, recorrerá este extraordinario período a través de más de sesenta obras de Giotto, Simone Martini y Pietro Lorenzetti, creadas durante los años en que trabajaron en los andamios de la Basílica Franciscana.

Estas obras dialogan con obras contemporáneas de maestros locales, quienes respondieron con gran originalidad a su ejemplo.

La exposición, observa el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, es también una oportunidad para ir "más allá" de la innovación figurativa generada por el encuentro de los dos grandes revolucionarios y "experimentar la relación con una belleza capaz de transmitir tesoros culturales y espirituales incomparables".

En el corazón de este legado que hay que transmitir están los seguidores, los "alumnos de Giotto" y los de Francisco que "difundieron el mensaje espiritual de su fundador, consolidando, entre otras cosas, una integración entre Europa y el Mediterráneo a la que todavía hoy estamos felizmente en deuda", señala el ministro.

En cierto sentido, la iniciativa de Perugia también será una oportunidad para continuar este camino y valorizar el patrimonio de Umbría en su conjunto, mediante la colaboración entre diversas entidades e instituciones locales.

En colaboración con la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Umbría, se elaborará una guía sobre el arte en la región en la época de Giotto y sus seguidores. Para ello, se está desarrollando actualmente un amplio programa titulado "El Cántico y la Creación".

"San Francisco: Arte, Naturaleza y Espiritualidad" ofrecerá, entre octubre y junio, una serie de visitas guiadas, conferencias y eventos en diversos lugares de la región de Terni tocados por la presencia de San Francisco, como la Ermita de la Portaria en Cesi, la Cueva y la Iglesia de San Francisco en Narni, la Sagrada Cueva Franciscana de Sant'Urbano, el Convento y el Bosque de Stroncone, la Iglesia de San Cristóbal y el Convento e Iglesia de Santa Maria delle Grazie en Terni, la Iglesia y el Convento de San Francisco en Lugnano in Teverina, y el pueblo de Alviano.

El proyecto incluye paseos inmersivos y lecturas espirituales, talleres creativos para niños, conferencias de historia del arte, inauguraciones especiales y eventos nocturnos. (ANSA).