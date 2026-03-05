Arte: Serpiente inspirada en Cristo yacente, masculinidad argentina "fragilizada"

Para su trabajo sobre la vinculación del mundo jesuita con el mundo mapuche que se expone en la galería argentina W, Seba Calfuqueo (Santiago de Chile, 1991) ha utilizado la cerámica, el pelo y la pintura, que son "materiales travestis, que simulan y falsean", explica.

La pieza central, "Yacente serpiente", está "inspirada en el Cristo yacente, una de las pocas figuras de la imagen de Jesús como moribundo, humanizado, no como una deidad sino como el cuerpo de un cadáver".

Está "resignificado con el pelo, que en la cultura mapuche es un icono de la identidad, no es ni femenino ni masculino, es la forma en la que el cuerpo se enraíza a la tierra", apunta la artista, que trabaja mucho con el pelo con "pelucas que desarmo y voy armando".

Miembro del colectivo Rangiñtulewf, Calfuqueo busca "desafiar discursos coloniales y de género que atraviesan al pueblo mapuche y a subjetividades en América Latina" con el cuerpo "como campo de batalla donde se disputan memorias coloniales, identidades silenciadas y políticas de representación".

En la galería Rolf, también bonaerense, un río "se rebela" en un video instalación de seis pantallas: es el Cauca, en Colombia, que lo hace frente a una central hidroeléctrica proyectada en Ituango, explica su autora, Clemencia Echevarría (Salamina, 1950).

"Río por asalto" es "una pieza donde el río reacciona, es como un cuerpo de agua que no se deja intervenir porque explotó cuando se hicieron los túneles de la hidroeléctrica, y el río se rebeló".

La artista argentina Liv Schulman (Buenos Aires, 1985) ha construido "Hombres argentinos" con retazos de mimbre, artesanía y cerámica sobre botellas que representan licores argentinos, "objetos que funcionan como huesos que se van hilvanando".

Con ellos "reivindico una masculinidad muy fragilizada" porque "son muy frágiles los hombres argentinos" y "la fragilidad de un patriarcado te obliga a construirte en función de una situación de dominación a la cual no puedes acceder", sostiene.

Entonces, añade, "para compensar se producen otros actos de violencia como por ejemplo, si ya no tienes acceso a la tierra violentas el cuerpo de las mujeres".

Schulman considera que esto "construye una situación económica fragilizada" y que el presidente argentino, Javier Milei, "está destruyendo las conciencias a golpe de deuda, y un pueblo se fragiliza mucho cuando se endeuda".

La obra se expone en la sección "ARCO2045: el futuro por ahora", comisariada por la mexicana Magali Arriola y el venezolano José Luis Blondet, el tema principal de la edición de este año de la feria, inaugurada ayer, que acoge a 211 galerías de 30 países.

En total participan 43 galerías latinoamericanas, con Argentina y Brasil en cabeza, seguidos por Colombia, Perú, México, Chile, Ecuador y Guatemala.

Once de ellas participan en la sección "Perfiles/Arte Latinoamericano", comisariada por José Esparza Chong Cuy.

