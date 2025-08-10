Arte: Todo el backstage del Calendario Pirelli 2026
Elementos: Los fundamentos en las fotografías de Solve Sundsbo
Las fotos fueron tomadas en tres sesiones: la primera en abril en Norfolk y Essex, la segunda en junio en Londres y la tercera en Spring Studios en Nueva York en julio.
"Mi idea -dijo Sundsbo al presentar 'Elementos'-, es capturar emociones, instintos y estados mentales fundamentales para la vida humana: el deseo de libertad, la curiosidad y la sed de conocimiento. Una especie de misterio, imaginación, pasiones, un deseo de emancipación, la conexión con la naturaleza y nuestra relación con el tiempo y el espacio. Una forma de conectar con algo de lo que provenimos. Sé que son preguntas muy importantes, pero intentemos ser ambiciosos".
Adria Arjona, Susie Cave, Gwendoline Christie, Du Juan y FKA Twigs también participan en The Cal 2026.
Desde el cine y la moda hasta la música y el deporte, las mujeres de "Elementos" fueron invitadas a interpretar un elemento, del agua al viento, guiadas por el talento creativo de Sundsbo para obtener imágenes en las que la naturaleza, la emoción y la tecnología reflejan poéticamente el concepto de la nueva edición del icónico calendario, dedicado al poder femenino.
El calendario Pirelli 2026 se presentará el próximo noviembre en Praga. (ANSA).
