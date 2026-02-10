Arte: una muestra de Jack Vettriano en Roma

Jack Vettriano, cuyo nombre real era Jack Hoggan, es el autor de The Singing Butler (El mayordomo que canta), una imagen ya instalada en el imaginario colectivo y que forma parte de la muestra que llegará a Roma, al Palazzo Velli, del 12 de febrero al 5 de julio

La obra presenta a la icónica pareja que baila a orillas del mar: ella con un vestido de noche rojo, él de esmoquin, en un día gris y ventoso, protegidos por los paraguas que sostienen una camarera y un mayordomo que tararea Fly Me to the Moon de Frank Sinatra

La pieza se exhibe en una reproducción sobre papel museístico, en edición única y firmada por el artista, quien impulsó esta exposición personal, titulada Jack Vettriano —inaugurada en Bolonia poco antes de su fallecimiento, hace un año— con el objetivo explícito de darse a conocer mejor en Italia. El original fue subastado en 2004 por Sotheby's por casi 750.000 libras esterlinas

Realismo e imaginación, mujeres suspendidas en la espera de que algo suceda, frente a una copa, en un diner o en una bañera: como un director de cine, Vettriano observa a sus personajes desde afuera, con una mirada medida y respetuosa, incluso cuando se trata de mujeres "fotografiadas" en el acto de seducir

"La muestra presenta alrededor de 80 obras, cuyo núcleo fue acordado con el artista específicamente para esta exposición", explica la curadora Francesca Bogliolo

En el centro del recorrido, señala, está "su voluntad de trabajar sobre lo no dicho: se explica por qué eligió siempre como tema estas feminidades delicadas por un lado e intrigantes por el otro; se cuenta la historia de un hombre hecho de luz y de sombra, una condición que inevitablemente resuena en sus obras"

"Junto a él —continúa Bogliolo— construimos distintas secciones: una dedicada a los paisajes marinos, que lo hicieron célebre con esa atmósfera difusa de personas que bailan o permanecen en la playa, figuras de espaldas que permiten al espectador ingresar simbólicamente en el cuadro y convertirse en su protagonista"

Luego llegan las mujeres, "la gran pasión de su vida, pero expresada de un modo muy elegante —subraya—: sus mujeres parecen divas de cine, atraen la mirada sin caer nunca en lo vulgar; es como si fueran captadas en su intimidad, con respeto y a la vez con una profunda curiosidad"

También hay un apartado dedicado a la danza, entendida como "metáfora de la vida", con parejas retratadas mientras giran hacia el horizonte, como si el movimiento continuo reflejara el paso de los años. "Y finalmente hay una sección ligada a la seducción, más erótica pero nunca explícita; persiste la misma tensión de la danza, aunque en evolución", observa la curadora

La exposición, organizada por Chiara Campagnoli, Deborah Petroni y Rubens Fogacci de Pallavicini srl, en colaboración con Jack Vettriano Publishing, reúne más de 80 obras —entre ellas diez óleos sobre tela— y una serie de trabajos sobre papel museístico

Incluye además un ciclo de fotografías tomadas en el estudio del artista por Francesco Guidicini, retratista oficial del Sunday Times

Nacido en 1951 y criado en Escocia, en el condado de Fife, sobre la costa del Mar del Norte, en una familia vinculada al trabajo minero, Hoggan comenzó a trabajar muy joven y a los 16 años dejó la escuela para emplearse como aprendiz de técnico minero

Pintor autodidacta, en 1988 logró exponer en la Royal Scottish Academy de Edimburgo y, en el primer día de su muestra debut, vendió las dos obras presentadas

Ya instalado en Edimburgo, adoptó el nombre artístico Vettriano, tomando el apellido de su madre, hija de un emigrante italiano de la provincia de Frosinone. En 2004, la reina Isabel II le concedió la distinción OBE (Orden del Imperio Británico) por sus servicios a las artes visuales. (ANSA)