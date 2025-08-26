Arte: Venecia inmersiva, IA al margen del cine

Enteramente dedicada a las artes y medios inmersivos, la sección, ahora en su novena edición, abarca todos los medios de expresión creativa XR: video inmersivo, realidad virtual y mixta, mundos virtuales e instalaciones XR.

El programa, que tiene lugar en la Isla Inmersiva de Venecia (Isola del Lazzaretto Vecchio), ubicada frente a la Riva di Corinto, presenta sesenta y nueve proyectos de veintisiete países.

Entre los títulos más interesantes está 'Alien Perspective', una experiencia XR producida en Italia que da vida a obras inéditas de Carlo Rambaldi, el maestro de efectos visuales tres veces ganador del Óscar (por Alien, ET: The Extra-Terrestrial y King Kong).

Una de sus pinturas poco conocidas, "Ciudad Espacial 2", se convierte así en la puerta de entrada a un mundo 3D totalmente inmersivo inspirado en Atmósferas Espaciales, una colección de arte inédita de entornos metafísicos y arquitectura cósmica.

El cortometraje, dirigido por Jung Ah Suh, fue producido por su sobrina, la actriz Cristina Rambaldi, con el apoyo de la Fundación Cultural Carlo Rambaldi.

Daniel Ernst explora el uso de las tecnologías de inteligencia artificial a través de la historia de un famoso predicador televisivo que perdura como una inteligencia artificial conocida como el "Gran Orador".

El público tiene la oportunidad de embarcarse en un viaje interactivo a través de sus recuerdos e historias, guiado por esta entidad digital.

El viaje los lleva a través de diversos espacios narrativos en un mundo virtual: una casa, una computadora central que "almacena" seguidores y un estacionamiento infinito. (ANSA).