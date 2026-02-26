Arte: Zandomeneghi, Degas y Malerba, un viaje a la pintura moderna

El Palazzo Roverella, en Rovigo, acoge la gran exposición "Zandomeneghi y Degas. Impresionismo entre Florencia y París", del 27 de febrero al 28 de junio, curada por Francesca Dini.

Por primera vez, la muestra explora la relación dialéctica y fructífera que unió a ambos artistas en una época en la que Florencia y París, tradición y vanguardia, estaban estrechamente entrelazados.

En las distintas secciones, comenzando por Florencia (donde Degas y Zandomeneghi completaron parte de su formación) hasta 1886, la última exposición colectiva del grupo impresionista (con el despegue del artista italiano, quien, si bien mantuvo una estrecha relación con sus contemporáneos, evolucionó hacia una síntesis más autónoma), la muestra presenta numerosas obras maestras, trazando las fases, los intercambios y las influencias de esta compleja amistad.

En Piacenza, del 1 de marzo al 4 de mayo, el Palazzo Gotico presenta "Miradas sobre África", un proyecto expositivo que explora la complejidad y variedad de la producción artística africana del último siglo.

Curada por Paolo Giglio y Samuele Menin, la muestra presenta más de 200 obras y artefactos divididos en cuatro secciones principales: Objetos Rituales y Estatuas (Colección Giglio), Pinturas de Marruecos (Colección Giglio), Arte Africano Contemporáneo (Colección 54) y Jóvenes Voces de África.

"Paul Troubetzkoy. El escultor de la Belle poque" es el título de la retrospectiva que se presenta del 28 de febrero al 28 de junio en la GAM Galleria d'Arte Moderna de Milán.

La exposición, abierta en el Museo de Orsay de París hasta el 11 de enero, es una coproducción entre GAM | Galleria d'Arte Moderna de Milán, el Museo de Orsay de París y CMS.

La muestra milanesa, curada por Omar Cucciniello, presenta una selección de 80 obras, entre esculturas y pinturas, procedentes de las colecciones más importantes de Italia, Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos. Se divide en cinco secciones temáticas y cronológicas que ilustran la vida y el arte de un escultor cosmopolita que se consolidó como uno de los retratistas más refinados de la Belle poque, convirtiéndose en una figura clave del panorama artístico internacional.

Anzai Tsuyoshi se presenta en la Fundación Mudima con su exposición individual "Anima", curada por Gianluca Ranzi, del 27 de febrero al 27 de marzo. La exposición incluye una treintena de obras de acrílico sobre lienzo y varias esculturas de terracota pintadas, todas creadas durante el último año en Tokio, donde el artista reside y trabaja. El objetivo es documentar la intensa y original relación de Tsuyoshi con la pintura, que abrazó desde muy joven, abandonó durante casi 60 años y retomó recientemente.

En el Museo Arqueológico Regional de Aosta, del 28 de febrero al 2 de junio, se presenta la exposición "Grigory Gluckmann. Entre la luz y la gracia". Es la primera retrospectiva en Italia dedicada a Grigory Gluckmann (1898-1973), pintor estadounidense de origen bielorruso.

La dilatada trayectoria internacional de este artista, que interpretó con singularidad el modernismo francés y el legado del Renacimiento italiano, abarcando Rusia, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos, se recorre a través de una selección de 35 pinturas.

La exposición "Emilio Malerba (1878-1926). Desde los inicios hasta el siglo XX italiano" se inaugura el 28 de febrero en la Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, en Lucca.

Curada por Paolo Bolpagni y Elena Pontiggia y producida en colaboración con el Archivo Malerba de Monza, permanecerá abierta hasta el 7 de junio. La exposición recorre la trayectoria artística de Malerba desde su juventud y sus evocadores carteles de la Belle poque hasta su obra post-Scapigliatura, Novecento y purista. Presenta un gran número de obras inéditas, fruto de investigaciones recientes, que se exhiben por primera vez. (ANSA).