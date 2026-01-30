Arteche trasladará su cotización al principal mercado de valores español el 2 de febrero

30 ene (Reuters) - El fabricante español de equipamiento eléctrico Arteche Lantegi Elkartea trasladará sus acciones al principal mercado de valores español el 2 de febrero, dijo la empresa en un folleto presentado ante el regulador del mercado el viernes.

* La empresa dejará de cotizar en el mercado BME Growth al cierre de la sesión bursátil del 30 de enero.

* El precio inicial de cotización en el mercado principal será el precio de cierre del viernes en BME Growth.

* El folleto cita un precio de referencia de 22,4 euros (US$26,67) por acción al 23 de enero, lo que implica una valoración de unos 1.280 millones de euros.

* El capital flotante público de Arteche se sitúa en el 12,12%, por debajo del requisito estándar del 25%. La empresa ha solicitado una exención, alegando la distribución entre 1.127 accionistas.

* Arteche tiene previsto firmar un nuevo contrato de liquidez con Kutxabank Investment tras su admisión a cotización.

* Entre enero de 2024 y diciembre de 2025, el precio de la acción fluctuó entre 3,56 euros y 24 euros, lo que supone una variación del 574%.

(US$1 = 0,8391 euros) (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de Louise Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)