Artefactos alemanes de 40.000 años de antigüedad podrían mostrar un precursor del lenguaje escrito

Por Will Dunham

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) - Un pequeño objeto llamado "figurilla adorante", descubierto en una cueva en Alemania en 1979 -elaborado hace unos 40.000 años por algunos de los primeros pueblos que establecieron una cultura distintiva en Europa-, presenta intrigantes secuencias de marcas y puntos

Otros objetos producidos por la misma cultura exhiben marcas similares

Nuevas investigaciones sugieren que estas marcas en objetos como esta figurita, hecha de marfil de mamut y que representa una criatura híbrida entre león y humano, no llegan a constituir un lenguaje escrito

Sin embargo, se ha descubierto que su uso secuencial en estos artefactos muestra propiedades similares a las de una escritura que surgió mucho más tarde en la antigua Mesopotamia, alrededor del 3.300 a.C., y que fue precursora de la escritura cuneiforme, una de las formas más antiguas conocidas de lenguaje escrito

Esto sugiere unas capacidades cognitivas notables para un pueblo tan antiguo. Los artefactos datan de una época en la que nuestra especie se estaba extendiendo por Europa, atravesando el paisaje en bandas de cazadores-recolectores, tras salir de África y encontrarse por el camino con nuestros parientes cercanos, los neandertales

Los investigadores usan el término "tipos de signos" para describir estas marcas, que incluyen muescas, puntos, líneas, cruces, formas de estrellas y algunas otras

Los expertos realizaron un análisis computacional de su uso en estos artefactos para determinar una característica denominada "densidad de información", un concepto que se refiere a la cantidad de información transmitida por unidad de lenguaje, como una sílaba o, en este caso, un signo

"Podríamos argumentar que estas secuencias de signos van más allá de la decoración que resultaba estéticamente agradable para determinadas personas. Es decir, nuestros resultados estadísticos muestran que estos signos se aplicaban de forma selectiva y convencional", dijo el lingüista Christian Bentz, de la Universidad del Sarre, en Alemania

Bentz es el autor principal de la investigación publicada esta semana en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences

Por ejemplo, se encontraron cruces solo en herramientas y figurillas de animales, pero no en figurillas humanas

Los investigadores analizaron más de 200 artefactos de la Edad de Piedra que presentaban estos signos, datados entre hace unos 43.000 y 34.000 años, procedentes de cuatro cuevas rupestres del sudoeste de Alemania asociadas a una cultura denominada Auriñaciense

La "figurilla adorante", por ejemplo, procedía de la cueva de Geissenklösterle, en el estado alemán de Baden-Württemberg, y medía unos 38 milímetros por 14 milímetros

"La convención de tallar ciertos tipos de signos solo en las superficies de ciertos artefactos debe haberse transmitido a lo largo de muchas generaciones; de lo contrario, no encontraríamos estos patrones estadísticos en los datos", afirmó Bentz

El objetivo de los investigadores no era determinar el significado de los signos, que aún no han sido descifrados

La cultura auriñaciense está asociada a algunas de las obras de arte figurativo más antiguas que se conocen

Los artefactos analizados en la investigación estaban hechos en su mayoría de marfil de colmillos de mamut, pero también de huesos y cuernos de animales. (Reporte de Will Dunham; editado en español por Lucila Sigal)